Найкращі зачіски осені 2025: розкішні варіанти для жінок
- Восени 2025 року в моді будуть короткі стрижки, включаючи класичний боб, V-подібний зріз, прямі структуровані стрижки та шеггі з чубчиком.
- Стилісти рекомендують зачіски з об'ємом та текстурованими шарами для різних типів волосся, особливо для жінок з рідким і тонким волоссям.
- Для жінок віком 50 років з круглим обличчям рекомендуються косий чубчик, подовжений боб, об'ємне укладання та текстуроване піксі.
Восени виникає бажання змінити зачіску у більшості жінок, тому рекомендуємо звернути увагу на найкращі варіанти, які будуть в моді вже в новому сезоні. Навіть легка зміна вигляду у вигляді стрижки здатна кардинально змінити образ.
У холодну пору року стилісти прогнозують бум на короткі стрижки, пише 24 Канал з посиланням на TZR. Часто коротку довжину обирають на літо, втім восени мода на коротку зачіску все ж таки продовжиться.
Яку зачіску обрати на осінь?
У тренді цієї осені залишиться класична стрижка каре, текстурована зачіска з обрамленням волосся, об’єм, чубчик тощо.
Класичний боб
Боб з чітким зрізом підходить до різних типів волосся й робить зачіску більш структурованою. Класичний боб є ідеальним вибором для тих, хто не хоче багато часу витрачати на укладку. Стрижка добре підходить для прямого чи хвилястого волосся.
Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest
V-подібний зріз
Стилісти кажуть, що в моді буде зріз у формі букви V на потилиці. Стрижка має бути такою, щоб доповнюватися шарами, які обрамляють обличчя. Зачіска матиме об’єм, який знадобиться всім, хто має рідке й тонке волосся.
Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest
Пряма структурована стрижка
Чіткий зріз завжди робить волосся ідеально доглянутим, а делікатні шари додадуть зачісці легкості. Стрижка підійде всім, хто хоче зберегти довжину волосся, але при цьому освіжити вигляд.
Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest
Шеггі з чубчиком
Така стрижка з 70-х років підійде для всіх, хто хоче додати образу свіжості. Стрижка є невимушеною, додає об’єму та підійде для всіх, хто хоче мати природну укладку без додаткових зусиль.
Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest
Структуровані шари
М’які кінчики створять бажаний об’єм. Зачіска підійде дівчатам, які люблять гламурні образи в стилі нульових.
Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest
До слова, стилісти рекомендують кілька стрижок для 50-річних жінок з круглим обличчям, включаючи косий чубчик, подовжений боб, об'ємне укладання та текстуроване піксі.
Часті питання
Чому стилісти прогнозують бум на короткі стрижки у холодну пору року?
Стилісти вважають, що мода на короткі зачіски не обмежується лише літом — вона продовжиться і восени. Короткі стрижки можуть бути практичними та стильними навіть у холодну пору року.
Які зачіски будуть у тренді восени 2025 року?
У тренді залишаться класична стрижка каре, текстуровані зачіски з обрамленням волосся, об’ємні зачіски, стрижки з чубчиком, класичний боб, V-подібний зріз, пряма структурована стрижка, шеггі з чубчиком та структуровані шари.
Які поради дають стилісти для жінок старшого віку з круглим обличчям?
Стилісти рекомендують для 50-річних жінок з круглим обличчям кілька стрижок, таких як косий чубчик, подовжений боб, об'ємне укладання та текстуроване піксі, які допомагають омолоджувати та підкреслювати природну красу.