Восени виникає бажання змінити зачіску у більшості жінок, тому рекомендуємо звернути увагу на найкращі варіанти, які будуть в моді вже в новому сезоні. Навіть легка зміна вигляду у вигляді стрижки здатна кардинально змінити образ.

У холодну пору року стилісти прогнозують бум на короткі стрижки, пише 24 Канал з посиланням на TZR. Часто коротку довжину обирають на літо, втім восени мода на коротку зачіску все ж таки продовжиться.

Читайте також Топові стрижки для круглого обличчя: будете виглядати приголомшливо

Яку зачіску обрати на осінь?

У тренді цієї осені залишиться класична стрижка каре, текстурована зачіска з обрамленням волосся, об’єм, чубчик тощо.

Класичний боб

Боб з чітким зрізом підходить до різних типів волосся й робить зачіску більш структурованою. Класичний боб є ідеальним вибором для тих, хто не хоче багато часу витрачати на укладку. Стрижка добре підходить для прямого чи хвилястого волосся.



Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest

V-подібний зріз

Стилісти кажуть, що в моді буде зріз у формі букви V на потилиці. Стрижка має бути такою, щоб доповнюватися шарами, які обрамляють обличчя. Зачіска матиме об’єм, який знадобиться всім, хто має рідке й тонке волосся.



Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Пряма структурована стрижка

Чіткий зріз завжди робить волосся ідеально доглянутим, а делікатні шари додадуть зачісці легкості. Стрижка підійде всім, хто хоче зберегти довжину волосся, але при цьому освіжити вигляд.



Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Шеггі з чубчиком

Така стрижка з 70-х років підійде для всіх, хто хоче додати образу свіжості. Стрижка є невимушеною, додає об’єму та підійде для всіх, хто хоче мати природну укладку без додаткових зусиль.



Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Структуровані шари

М’які кінчики створять бажаний об’єм. Зачіска підійде дівчатам, які люблять гламурні образи в стилі нульових.



Модні стрижки на осінь 2025 / Фото Pinterest

До слова, стилісти рекомендують кілька стрижок для 50-річних жінок з круглим обличчям, включаючи косий чубчик, подовжений боб, об'ємне укладання та текстуроване піксі.