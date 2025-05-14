Ви не забудете нічого: який мінімальний набір засобів для волосся потрібен в дорогу

Наближається сезон відпусток. Багато хто уже готується до цього періоду. Безумовно, коли ви збираєтесь у поїздку, питання догляду за волоссям не втрачає актуальності.

Під час подорожі всі ми хочемо виглядати охайно, не витрачаючи при цьому зайвий час або місце в багажі. До того ж часто поїздки потребують витиснути максимум з мінімальних можливостей. Наприклад, підібрати догляд таким чином, аби його можна було вести у ручній поклажі, пише 24 Канал.

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Мінімальний набір засобів для волосся, який потрібно взяти у поїздку

Універсальний шампунь (в форматі travel-size)

Ви можете обрати мініатюру вашого улюбленого шампуню. Або ж, як варіант, перелити засіб в спеціальний флакон для подорожей.



Які засоби взяти в дорогу, аби волосся довше виглядало доглянутим / Фото Pexels

Нагадаємо! У ручній поклажі має бути рідина об'ємом до 100 мілілітрів.

Кондиціонер або бальзам

У поїздці зазвичай доволі мало часу, аби приділяти увагу щоденному догляду. Найкраще обрати один засіб, який закриє ваші потреби на цей час.

Сухий шампунь

Сухий шампунь – справжній must-have у подорожах, особливо якщо довго не буде доступу до душу або потрібна швидка "реанімація" зачіски. Він надає об'єм, усуває жирність і освіжає волосся.

Щітка для волосся

Зазвичай велика щітка займає багато місця. Саме тому з собою краще взяти складну версію. Як варіант ви також можете розглянути зменшену версію вашої улюбленої щітки.



Що взяти в дорогу з собою для волосся / Фото Pexels

Еластичні гумки чи затискачі

Найпростіший спосіб зібрати волосся у дорозі – це використати гумки, "крабики" або невидимки. Вони не займуть багато місця, але точно стануть у пригоді.

Термозахист

Локони потрібно захищати не тільки від впливу високих температур, які стають можливі, завдяки використанню плойки чи іншої техніки. Сонце також "сушить" волосся. Не забувайте про це.

Зверніть увагу! Якщо ви звикли робити укладку, не забудьте взяти універсальний засіб для стайлінгу. Зокрема, для цього добре підійде спрей для фіксації.