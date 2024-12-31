У чому не можна зустрічати Новий рік: остерігайтеся 5 кольорів

Астрологи вже давно визначили кілька кольорів, які треба оминати в новорічну ніч. Вони несуть в собі важку енергетику, тож можуть привернути в життя негаразди. Щоб Новий рік пройшов успішно та щасливо – відмовтеся від кількох відтінків.

За східним календарем, 2025 рік пройде під покровою Зеленої Дерев’яної Змії, пише 24 Канал. Астрологи кажуть, що рік принесе з собою багато позитивних змін, розвиток та процвітання.

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Щоб тварина року була до вас прихильною, треба оминути кілька кольорів у вбранні, оскільки недоречний відтінок може відвернути все хороше, що могло б статися у 2025 році.

Чорний

Не рекомендовано в новорічну ніч одягати вбрання чорного кольору, яке викликає асоціацію з трауром. Новий рік – це початок чогось нового, тому краще обрати для себе щось світле та святкове. Темний колір несе важку вібрацію, тому не радимо одягати з початку року привертати в життя щось погане.

Сірий

Похмурий сірий відтінок символізує депресію та апатію. Попри те, що в житті сірий вважається елегантним, в новорічну ніч вбрання в цьому кольорі краще не одягати.



Остерігайтеся в новорічну ніч сірого кольору / Фото з інстаграму Фріди Аасен

Червоний

Цей колір є одним з найпопулярніших в новорічну ніч, однак у 2025 році варто його оминати. Для покровительки року червоний символізує агресію та кров, тому краще зробити акцент на іншому кольорі.

Фіолетовий

У рік Зеленої Змії не радять одягати фіолетовий, оскільки занадто ефектний та яскравий колір порушує баланс з енергією, тож не зіграє вам на руку.

Неоновий колір

Не одягайте в новорічну ніч сукні в кричущих кольорах. Неонові сукні в жовтому, рожевому чи салатовому кольорі виглядають антитрендово й застаріло, а ще точно не сподобаються покровительці року Зеленій Змії.

На Новий рік фахівці радять обирати для себе світлі кольори, усі відтінки зеленого, золотистий, коричневий та сріблястий.



Обирайте на Новий рік вбрання в золотистому кольорі / Фото з інстаграму Фріди Аасен

У цих кольорах можна одягати сукню чи костюм. Незалежно від обраного відтінку, можете бути певні в тому, що ці кольори є безпечними та найкраще символізують гармонію зі стихією дерева.

Не забудьте довершити образ прикрасами з каменю чи металу та додати останні штрихи за допомогою елегантного макіяжу та розкішної зачіски.