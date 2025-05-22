Зовсім не нещастя: що означає 13 квітів у букеті

Кількість квітів у букеті може мати символічне значення. Інколи це число вказує на наміри дарувальника.

Вважається, що 13 квітів дарувати не можна. Нібито, це число символізує нещастя, пише 24 Канал.

Читайте також Прибрати целюліт та схуднути за 5 хвилин на день реально: цей метод гарантовано працює

Що означає якщо подарували букет з 13 квітів

Попри усі забобони, букет з 13 квітів навпаки вважається хорошим знаком. Таким чином чоловік:

висловлює свої зрілі та стабільні почуття до коханої;

демонструє повагу до жінки.

Якщо 13 квітів дарує друг, такий подарунок має ще цікавіше значення. Адже через такий букет можна повідомити про таємні почуття. Особливо, якщо даруються саме троянди.



Яку кількість квітів краще купити як подарунок на свято / Фото Pexels

Зверніть увагу! Попри усі ці позитивні значення, варто враховувати, що такий подарунок може бути сприйнято неправильно. Саме через прикмети і упереджене ставлення до числа 13.

Яку кількість квітів краще подарувати:

будь-яку непарну (парне число вважається траурним для багатьох);

прив'язану до дати чи події;

важливу для людини (наприклад, певний символ чи щасливе число).

Лайфхак! Можна обирати букети, де точну кількість квітів визначити не можна через складну композицію.