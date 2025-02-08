4 види трендових чубчиків, які гарантовано вам підійдуть

Аби оновити зачіску, необов'язково впроваджувати радикальні зміни. Достатньо лише зробити чубчик

Варіантів чубчиків є багато. Варто підбирати його під форму обличчя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Які види чубчиків будуть трендові у 2025

Щільний чубчик

Такий чубчик підійде майже під всі форми обличчя. Головною перевагою цього варіанту є універсальність. Укладати такий чубчик можна різними способами, зокрема, розділяти його на 2 частини – робити "шторку".

Вільний чубчик

Такий чубчик вільно спадає. Найкраще його злегка закручувати. Має складатися враження, що укладки зовсім немає.

Цей чубчик найкраще підійде жінкам, що мають складну форму обличчя (таку як діамант).

Зверніть увагу! Мініатюрним дівчатам варто уникати такого варіанту чубчика через його масивність.

Тонкий чубчик

Такий варіант чубчика ще називають прорідженим. Він чудово підходить дівчатам, які мають "гострі" риси обличчя.

Зауважте! Цей чубчик може занадто швидко жирнитись і через це виглядати неохайно.

Короткий чубчик

Очікується, що такий чубчик може стати одним з найпопулярніших у 2025 році. Це універсальний варіант, який підійде майже всім.

Важливо! З таким чубчиком слід бути обережними жінкам, які мають широке чоло.