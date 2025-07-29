Вибір правильного купальника є дуже важливим. Потрібно обрати ту модель, яка приховає недоліки та підкреслить переваги. Для дівчат з маленькими грудьми стилісти віднайшли ідеальний купальник

Купальник – це та річ, яка відкриває більшу частину тіла, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Підібравши для себе правильний крій, можна зробити фігуру стрункішою, талію – тоншою, а ноги – довшими.

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Який купальник обрати дівчатам з маленькими грудьми?

За словами стилістів, найкращим купальником вважається модель балконет. Саме цей варіант купальника є чудовим вибором для жінок, які мають маленький розмір грудей.

Попри те, що є чимало моделей з push-up, які впливають на об’єм грудей, у спеку вони не зовсім практичні. У них буває спекотно, а ще бюстгальтер довго сохне після виходу з води.

Тепер більшість дівчат обирають для себе практичність, не соромляться маленького розміру грудей та зовсім не хочуть збільшувати бюст за допомогою додаткового нашарування у бюстгальтері. Саме тому останнім часом модниці все активніше приміряють інший крій.

Купальники балконети з кісточками трішки піднімають груди та візуально їх збільшують. Ця модель не потрапила до списку найпопулярніших фасонів літа, однак такі купальники приміряють безліч інфлюенсерок.

На світлинах можна помітити, що всі жінки, які одягнули модель з кісточкою, отримали візуально більший бюст. Пропонуємо переглянути найкращі варіанти купальників, які ви зможете обрати для себе цього літа.

Якщо на тілі з'являться сліди від засмаги, то їх можна прибрати за допомогою кількох способів.