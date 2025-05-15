Головні тренди манікюру навесні та влітку 2025: ви не можете це пропустити
- У 2025 році тренди манікюру підкреслюють прагнення до самовираження.
- Серед трендових елементів дизайну манікюру варто виділити об'ємні фігурки.
У 2025 році в моді усі можливі прояви самовираження. Це відобразилось і на трендах у нігтьовому дизайні.
Зараз в моді абсолютно різні види манікюру. Знайти для себе цікавий варіант зможуть як прихильники мінімалізму, так і ті, хто надає перевагу еклектиці, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Який дизайн нігтів зараз в моді
- Мильний манікюр
Мильний манікюр увійшов в моду, завдяки кореянкам. Зараз цей тренд охопив увесь світ.
- Напівпрозоре та прозоре покриття
Тренд на натуральність охопив усі сфери. Якщо ви не хочете зовсім відмовлятися від гель-лаку, зверніть увагу на напівпрозоре покриття, яке майже зовсім непомітне на нігтях.
- Хромові нігті
Такі нігті виглядають дуже незвично. Вони неймовірно сяють на сонці. Експериментуйте з кольорами і отримуйте зовсім різний результат, завдяки цьому дизайну.
- 3D дизайн
Об'ємні фігурки виглядають на нігтях дуже креативно. "Оживіть" малюнок за допомогою цих елементів. Дизайн такого типу передбачає неосяжне поле для експериментів.
- Пастельні нігті
Пастель на нігтях можна урізноманітнити за допомогою "нижнього френча". Цей дуже стриманий дизайн, який ідеально підійде для тих, кому потрібно дотримуватися дрес-коду.