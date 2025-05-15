Головні тренди манікюру навесні та влітку 2025: ви не можете це пропустити

У 2025 році в моді усі можливі прояви самовираження. Це відобразилось і на трендах у нігтьовому дизайні.

Зараз в моді абсолютно різні види манікюру. Знайти для себе цікавий варіант зможуть як прихильники мінімалізму, так і ті, хто надає перевагу еклектиці, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Який дизайн нігтів зараз в моді

Мильний манікюр

Мильний манікюр увійшов в моду, завдяки кореянкам. Зараз цей тренд охопив увесь світ.

Напівпрозоре та прозоре покриття

Тренд на натуральність охопив усі сфери. Якщо ви не хочете зовсім відмовлятися від гель-лаку, зверніть увагу на напівпрозоре покриття, яке майже зовсім непомітне на нігтях.

Хромові нігті

Такі нігті виглядають дуже незвично. Вони неймовірно сяють на сонці. Експериментуйте з кольорами і отримуйте зовсім різний результат, завдяки цьому дизайну.

3D дизайн

Об'ємні фігурки виглядають на нігтях дуже креативно. "Оживіть" малюнок за допомогою цих елементів. Дизайн такого типу передбачає неосяжне поле для експериментів.

Пастельні нігті

Пастель на нігтях можна урізноманітнити за допомогою "нижнього френча". Цей дуже стриманий дизайн, який ідеально підійде для тих, кому потрібно дотримуватися дрес-коду.