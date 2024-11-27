Манікюр на грудень 2024: ідеальні варіанти для Нового року, які виглядають дорого

Наближається Новий рік, тож у грудні всі дівчата активно записуються до свого майстра на манікюр. У холодну пору заведено створювати святкові варіанти зі ставкою на блискітки чи цікаві зимові візерунки, втім для тих хто любить мінімалізм, можна зробити ставку на красиві варіанти, які будуть виглядати дорого та ефектно.

На Новий рік не обов’язково робити вражаючий манікюр, який всі помітять, пише 24 Канал. Досить красиво виглядатиме тендітний nail-дизайн, яким захочеться милуватися.

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Класичний манікюр на Новий рік 2025

Тенденції на манікюр постійно змінюються, тому краще обирати класику, яка ніколи не вийде з моди. Нюдові відтінки – це база, до якої ми постійно час від часу повертаємося, тож радимо зробити взимку манікюр в ніжній колірній гамі – від майже прозорого лаку до бежевого чи рожевого. Ці відтінки підійдуть тим дівчатам, які люблять мінімалізм, класику та скромний та доглянутий вигляд рук.

Нюдовий манікюр для тих, хто любить класику

Ефектний нюд на довгих нігтях

Базовим манікюром вважається франч. Попри те, що французький манікюр любить змінюватися в тенденціях, заміняючи білу смужку лаку на будь-які інші кольори, базовий манікюр на основі рожевого чи ніжно-персикового відтінку – це те, що ніколи не вийде з моди. Робити френч можна на довгих мигдальних нігтях чи на середній довжині гострого квадрату.

Красивий французький манікюр

Якщо ж вам трохи хочеться додати вайбу зими у свій манікюр, тоді можна зробити ставку на блакитний, білий чи червоний колір. Якщо восени всі обирали коричневі та бургунді відтінки, то взимку більше зосереджуються на відтінках морозної свіжості чи тематичному кольорі свят.

Святковий червоний манікюр

Манікюр з камінчиками

Блакитний манікюр із зимовим вайбом

Базові кольори на нігтях завжди виглядають дорого, втім для того, щоб трішки розбавити свій манікюр, можете додати невеличкі блискучі камінчики чи створити візерунок сніжинок, чи ялинки, які нададуть образу особливої ефектності.