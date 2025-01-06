Який одяг купити у січні: 5 найбажаніших речей

Початок року є ідеальним періодом, який дозволяє переглянути гардероб, позбутися зайвого й занотувати у вішлісті позиції, яких вам справді не вистачає. Щоб зробити вашу зиму ще стильнішою, радимо додати кілька красивих речей – від верхнього одягу до аксесуарів.

У магазинах розпочалися знижки на зимові речі, оскільки всі вже починають готуватися до весняного сезону, тому можна залюбки придбати річ за досить вигідною ціною, пише 24 Канал. Пропонуємо переглянути добірку речей, які точно вам знадобляться у 2025 році.

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Пальто

Тепер модниці показують на власних прикладах, що пальто можна сміливо одягати взимку, навіть якщо воно не утеплене. Достатньо буде лише одягнути під низ термобілизну, яка буде зігрівати й слугуватиме додатковим шаром в образі.

Трикотажний костюм

З року в рік дівчата доводять на своїх прикладах, що трикотажний костюм – це must have на зимову пору. Він теплий, стильний та функціональний, оскільки добре стилізується з дублянками, шубами, пуховиками та взуттям – уггами чи черевиками.

Шуба

Поміж усього верхнього одягу рекорди цього року б’є коротка шуба, переважно у світлих чи темних тонах. Дівчата носять її з мішкуватими джинсами, лосинами чи штанами палаццо. У деяких магазинах шубу можна придбати за досить вигідною ціною.

Сумка

Додайте до свого гардероба красиву сумку. Вона може мати класичний фасон та базовий колір, а може вирізнятися трендовими нововведеннями – люверсами, бахромою чи актуальним бордовим кольором.

Угги

Прихильниці цього взуття вже давно додали замшеві угги на високій підошві у свої гардероби, та якщо ви ще досі цього не зробили – не зволікайте. Взуття від бренду UGG не втрачає популярності й точно неодноразово доповнить усі ваші стильні образи цього сезону.

Також у січні придивіться до стильних светрів грубої в’язки, цікавих сорочок та лонгслівів, які можна стилізувати зі штанами, а також прикрас – ефектних сережок чи перснів у золотому або сріблястому кольорі.