Що не можна одягати на Великдень: список речей, які не пасують на свято

Великдень є важливим релігійним святом, тому християнам варто подбати про свій зовнішній вигляд й одягнути ті речі, які найкраще пасуватимуть до церкви чи до святкування Пасхи. На Великдень не можна одягати певну категорію речей, оскільки вона буде зовсім недоречною в цей день, тому далі розповімо, від чого саме треба відмовитися.

На святкове богослужіння варто обирати відповідний одяг, пише 24 Канал. Якихось прописаних правил не існує, але бажано в це велике християнське свято одягати вишиванку, білу сорочку, сукню у світлих тонах та будь-який інший нарядний одяг.

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Не всі люди ретельно підходять до вибору речей, тому їм слід знати про вбрання, яке аж ніяк не вписується у Великдень.

Одяг з вирізами

Не можна у велике християнське свято одягати речі з розрізами на грудях, талії, стегнах чи нозі. Глибокі декольте виглядають вульгарно, а топи без бретелей зовсім не пасують на Великдень. У це свято краще обирати скромне та просте вбрання.

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Яскраві принти

Нічого поганого в яскравих принтах немає, однак на Пасху краще обирати нейтральні тони одягу, які не будуть сильно впадати в око. Варто відмовитися від тваринних принтів та яскравих кислотних відтінків.

Чорний колір

Не можна на Великдень одягати речі в чорних кольорах, оскільки в нашій культурі таке вбрання є траурним, попри те, що чорний – це класика, яка завжди актуальна.

Колготки з принтом

На Великдень краще приміряти мінімалістичне вбрання й уникати акцентів, до прикладу, на колготках. Відмовтеся від капронових колготок з мережива, виробів всіяних камінчиками чи колготок в сіточку. У велике християнське свято ця річ буде виглядати недоречно.

Буденні речі

На Пасху не варто одягати джинси, спортивні штани, лосини, джемпери, світшоти чи будь-що з повсякденного одягу. Такі речі виглядають неофіційно, тому їх краще уникати.

Пам’ятайте, що Великдень є великим християнським святом, тому потрібно врахувати всю урочистість та одягати ті речі, які пасують до цієї події.