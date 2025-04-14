Що не можна одягати на Великдень: список речей, які не пасують на свято
- На Великдень не рекомендується носити одяг з вирізами, яскравими принтами, чорного кольору, колготки з принтом та буденні речі.
- Рекомендується вибирати вбрання у світлих тонах, вишиванки або інші святкові речі, що підкреслюють урочистість свята.
Великдень є важливим релігійним святом, тому християнам варто подбати про свій зовнішній вигляд й одягнути ті речі, які найкраще пасуватимуть до церкви чи до святкування Пасхи. На Великдень не можна одягати певну категорію речей, оскільки вона буде зовсім недоречною в цей день, тому далі розповімо, від чого саме треба відмовитися.
На святкове богослужіння варто обирати відповідний одяг, пише 24 Канал. Якихось прописаних правил не існує, але бажано в це велике християнське свято одягати вишиванку, білу сорочку, сукню у світлих тонах та будь-який інший нарядний одяг.
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Не всі люди ретельно підходять до вибору речей, тому їм слід знати про вбрання, яке аж ніяк не вписується у Великдень.
Одяг з вирізами
Не можна у велике християнське свято одягати речі з розрізами на грудях, талії, стегнах чи нозі. Глибокі декольте виглядають вульгарно, а топи без бретелей зовсім не пасують на Великдень. У це свято краще обирати скромне та просте вбрання.
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Яскраві принти
Нічого поганого в яскравих принтах немає, однак на Пасху краще обирати нейтральні тони одягу, які не будуть сильно впадати в око. Варто відмовитися від тваринних принтів та яскравих кислотних відтінків.
Чорний колір
Не можна на Великдень одягати речі в чорних кольорах, оскільки в нашій культурі таке вбрання є траурним, попри те, що чорний – це класика, яка завжди актуальна.
Колготки з принтом
На Великдень краще приміряти мінімалістичне вбрання й уникати акцентів, до прикладу, на колготках. Відмовтеся від капронових колготок з мережива, виробів всіяних камінчиками чи колготок в сіточку. У велике християнське свято ця річ буде виглядати недоречно.
Буденні речі
На Пасху не варто одягати джинси, спортивні штани, лосини, джемпери, світшоти чи будь-що з повсякденного одягу. Такі речі виглядають неофіційно, тому їх краще уникати.
Пам’ятайте, що Великдень є великим християнським святом, тому потрібно врахувати всю урочистість та одягати ті речі, які пасують до цієї події.