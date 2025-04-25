У якому одязі не можна йти до церкви: це треба знати всім

Відвідування храму в неділю – головна традиція багатьох християн. На богослужіння потрібно приходити у відповідному вбранні, тому треба чітко розуміти, які ж речі є неприпустимі.

Неважливо, де саме ви будете проводити після Літургії, пише 24 Канал. Якщо після церкви в неділю ви плануєте піти на пікнік чи вечірку, то повинні розуміти, що вбрання доведеться змінити, оскільки ані спортивний костюм, ані сукні з вирізами не є відповідними для церкви.

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До церкви не можна одягати вбрання, яке не відповідає скромності та повазі до святого місця. Нижче ми розповіли, який одяг до церкви вважається недоречним.

Відвертий одяг

Краще не приходити до церкви в речах з глибоким декольте в лонгслівах, майках чи сукнях. Також варто обмежити себе від коротких спідниць та шортів. Недоречними є корсети, плаття з відкритими плечима чи топи на бретельках.

Спортивний одяг

Не варто йти в церкву у спортивному костюмі в кросівках. Можна обрати базовий світшот і джинси чи штани, але спортивних елементів краще уникати.



До церкви потрібно приходити у відповідному вбранні / Фото Pexels

Обтислий та прозорий одяг

Забудьте про те, що в церкву можна приходити в речах з прозорих матеріалів, а особливо тих, які ще й обтискають фігуру.

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Головні убори

До церкви можна йти в хустці, але не можна одягати бейсболку чи панаму. Такі головні убори виглядають недоречно.

Чоловікам не варто приходити до храму в повсякденному образі. Жовту чи зелену футболку з джогерами варто залишити вдома. Натомість варто одягати базову білу футболку та класичні штани. Також чоловікам теж заборонено приходити в церкву у спортивному костюмі чи навіть шортах.