Не ризикуйте: 8 речей, які не можна прати в пральній машинці

Деякі речі заборонено прати в пральній машинці, оскільки після прання вони втратять вигляд, тому не потрібно цього допускати. Більшість з нас про певну категорію вбрання можуть й не знати, тому отримують зіпсутий одяг.

Завдяки пральній машинці можна все випрати, однак нерідко в барабан завантажують речі, які потрібно прати вручну, або ж не прати взагалі, пише 24 Канал. Щоб уникнути псування одягу, ми склали список речей, які в жодному разі не можна прати в машинці.

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Шкіряний одяг

Не можна прати шкіру в машинці, оскільки механічна дія барабана негативно вплине на її якість. Прання в машинці може призвести до того, що шкіряний одяг може зсохнутися й потріскатися, втратить свою форму та колір. Для чищення шкіри краще скористатися послугами хімчистки.

Жакети з плечиками

За допомогою плечиків жакет має красивий силует, однак прання може змінити їхнє положення, тож річ втратить форму. Експерти радять прати жакети вручну й не викручувати занадто сильно.

Одяг зі стразами та камінчиками

У пральну машинку не можна класти речі зі стразами, камінчиками чи декоративними ґудзиками, оскільки є великий ризик пошкодити не лише вбрання, але й пральний агрегат.



Не можна прати в машинці одяг зі стразами та камінчиками / Фото Pexels

Об’ємні речі

Не напихайте барабан дуже об’ємним одягом чи текстилем, оскільки через переповнення може перегрітися двигун.

Купальники

Сучасні купальники виготовляють з високотехнологічної тканини, яка швидко висихає на повітрі. Якщо випрати їх, то вони втратять колір та навіть можуть розтягнутися. Барабан спричиняє надто сильну механічну дію на тканину, кісточки бюстгальтера та бретельки. Їх варто прати лише руками.

Кашемір та вовна

Не варто класти в пральну машинку пуловери та кардигани з кашеміру чи вовни, оскільки під час прання трапляються зачіпки та усадка. Щоб уникнути деформації, ці речі краще прати вручну за допомогою м’якого миючого засобу.

Мереживні чи вишиті речі

Вишивка та мереживо – це ніжні елементи декору, які страждають від агресивного впливу механізмів пральної машини. Якщо випрати одяг з мереживом чи вишивкою в машинці, то в результаті можна отримати понівечений предмет гардероба. Саме тому такі вироби треба очищати руками за допомогою делікатного миючого засобу.

Оксамитове та замшеве вбрання

Ці речі варто відносити до хімчистки, щоб зберегти ошатність та щільну ворсисту текстуру. Якщо ж вбрання має складки, то прасувати його в жодному разі не можна. Краще скористатися відпарювачем, вивернувши перед цим одяг.