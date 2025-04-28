5 речей, які не варто купувати цього літа: поради від стилістки

Для того, щоб всі речі вдало функціонували між собою, насамперед має бути сформований базовий гардероб. Якщо одягу є не зовсім багато, то є кілька речей, від яких варто відмовитися, навіть попри те, що вони трендові, оскільки їх буде складно поєднати між собою.

Додавати в гардероб цікаві й актуальні речі варто лише у тому випадку, якщо у вас є чимало речей, які належать до бази, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм стилістку Юліко. Якщо ж вбрання має певну стилістику й купується хаотично, то навіть модні речі можуть бути на заваді створення вдалого образу.

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Стилістка розповіла про 5 елементів гардероба, які не варто купувати тим, в кого маленький гардероб.

Жилет оверсайз

При мінімальному гардеробі таку річ буде важко комбінувати. Попри те, що жилет видається досить простим елементом гардероба, він підійде не кожній дівчині.



Речі, які не варто додати в гардероб / Фото з інстаграму стилістки Юліко

Сукня з яскравим принтом

Такі плаття мало з чим міксуються й сильно запам’ятовуються, тому після кількох одягань вона може набриднути. Натомість краще обрати базове плаття, яке підійде до будь-яких випадків.



Речі, які не варто додати в гардероб / Фото з інстаграму стилістки Юліко

В’єтнамки на підборах

Інфлюенсери можуть демонструвати нам моду на в’єтнамки на підборах, але у більшості випадків вони незручні та зовсім не є універсальними, тому краще зробити ставку на сандалі чи мюлі.



Речі, які не варто додати в гардероб / Фото з інстаграму стилістки Юліко

Кольорові джинси

Коли в гардеробі є блакитні, сині та чорні джинси, хочеться додати ще якогось різноманіття, але від кольорових варіантів стилістка радить відмовитися. Їх важко стилізувати, а через кілька одягань вони просто набриднуть та будуть лежати в шафі.



Речі, які не варто додати в гардероб / Фото з інстаграму стилістки Юліко

Дивні жакети

Часом хочеться додати в гардероб якусь неординарну річ, але якщо вона занадто дивна, то її буде важко стилізувати, тому краще таке вбрання оминати.



Речі, які не варто додати в гардероб / Фото з інстаграму стилістки Юліко

Обирайте для себе такі речі, які зможете активно носити з верхом чи низом. Одяг повинен підходити під ваш стиль, а одна річ повинна стилізуватися мінімум з трьома речима, які є у вашому гардеробі.