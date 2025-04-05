Трендова стрижка 90-х повертається в моду: завдяки їй ви завжди виглядатимете бездоганно

В моду повертається трендова стрижка 90-х – Christy Cut. Така зачіска виглядає дуже привабливо і сексуально.

До того ж така стрижка доволі практична. Річ у тім, що вона зовсім не потребує складної укладки, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яка зачіска в моді навесні 2025

В тренд знову увійшла варіація стрижки боб, названа на честь супермоделі Крісті Тарлінгтон. Востаннє "бум" на таку зачіску був ще в 90-ті.

Однією з головних особливостей цієї стрижки є "хаос" на голові. Вона виглядає доволі зухвало та цікаво.

Варто також відзначити, що Christy Cut доволі коротка. Вона чудово підходить для волосся, яке в'ється.

Хорошим прикладом варіації такої зачіски є стрижка відомої моделі Тейлор Гілл. Вона наважилась на Christy Cut ще у 2023 році. Тоді дівчина відзначала комфорт, який вона відчуває, завдяки цій зачісці.

Зверніть увагу! Чубчик гарно доповнює Christy Cut. Його потрібно робити об'ємним, аби він відповідав стилістиці самої зачіски.