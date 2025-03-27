Трендові зачіски, які ідеально підійдуть для овального обличчя

Овальна форма обличчя вважається найбільш універсальною. Адже під неї пасують майже всі зачіски.

Саме овальна форма обличчя дарує її власницям можливість активно експериментувати зі стрижками та укладками. Однак, варто відзначити, що є зачіски, які особливо підходять таким жінкам, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яку зачіску обрати, якщо маєш овальне лице

Шеггі

Це дуже бунтарська та цікава зачіска. Завдяки багатошаровості створюється неймовірний об'єм.

Асиметричний боб

Боб – це класична зачіска, яка завжди в тренді. Асиметричний варіант цієї стрижки виглядає доволі цікаво і незвично.

Ця зачіска прекрасно підходить під зовсім різні типи волосся. Щобільше, вона не потребує складної укладки.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Густий чубчик

Густий чубчик прекрасно підходить жінкам з овальною формою обличчя. Така зачіска лише підкреслить природну красу.

З недоліків цієї стрижки можна виділити лише те, що такий чубчик доводиться доволі часто підстригати. Інакше він закриватиме очі.

Довгі шари

Ця стрижка підходить жінкам, що мають довге волосся. Характерною ознакою цією зачіски є багатошаровість. Завдяки правильній укладці, пасма красиво спадатимуть, обрамляючи обличчя.

Піксі

Піксі ідеально підходить для тих, хто хоче завжди виглядати стильно і при цьому не докладати значних зусиль для укладки. За такою стрижкою доволі легко доглядати.

Зверніть увагу! Піксі гарно виглядатиме як на прямому, так і – на хвилястому волоссі.