Як красиво одягнутися на свято після 40 років: елегантний образ Іванки Трамп

Донька президента США поділилася зі своїми фанатами новим образом. Вона опублікувала кілька кадрів у стильній сукні, тож на своєму прикладі показує, як можна бездоганно виглядати після 40 років.

Вона любить класичний стиль одягу, тому часто обирає елегантні сукні та костюми в бежевих та світлих тонах з мінімальною кількістю деталей, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Іванки Трамп. Донька Дональда Трампа завжди робить ставку на простий крій, обираючи для себе речі, які виглядають розкішно та витончено.

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Своїми образами знаменитість показує, як можна красиво виглядати у 43 роки. Жінки у цьому віці часто замислюються над тим, як скласти вдалий та вишуканий аутфіт, тому радимо придивитися до вигляду доньки президента США.

Новий образ Іванки Трамп

Іванка Трамп одягнула білосніжну сукню-бюстьє без бретельок, яка вигідно підкреслила її струнку фігуру. Довжина міді додала аутфіту нотку вишуканості, а родзинкою стали рукави, які імітували плаття на довгий рукав. До свого образу знаменитість одягнула білі босоніжки з тонкими ремінцями та квадратним носком, які цього року є дуже популярними.

Красуня розпустила волосся й зробила насичений макіяж. Вона одягнула лише перстень на палець, а шию не доповнювала ніякими прикрасами, щоб залишити свій вигляд мінімалістичним та не перевантажувати образ.

На фото Іванка Трамп позувала зі своїми дітьми та чоловіком. Джаред Кушнер був одягнений у чорне поло на довгий рукав, чорні джинси та білі кросівки Nike.



Елегантний образ Іванки Трамп / Фото з інстаграму знаменитості



Красивий образ Іванки Трамп / Фото з інстаграму знаменитості

Більше про стиль Іванки Трамп, її вподобання в речах та найцікавіші образи – розповіли у нашому матеріалі.