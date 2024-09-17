Яку зачіску зробити на коротке волосся: 3 найкращі ідеї на кожен день

Чимало дівчат люблять довге волосся, але є й ті, яким дуже личить стрижка каре, тож вони постійно підстригають кінці, щоб залишатися в ефектному образі. Втім коротке волосся не дозволяє зробити багато зачісок, втім на прикладі інфлюенсерки ми розповімо про 3 найпопулярніші.

Стрижка каре візуально витягує обличчя, тому її так палко люблять деякі дівчата, пише Lady 24. Правильно підібрана довжина візуально робить риси виразнішими, а шию довшою.

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Каре є найпопулярнішою та найуніверсальнішою жіночою стрижкою. У класичному варіанті – це стрижка середньої довжини, при якій довжина доходить до рівня щелепи або плечей.

Українська інфлюенсерка Аліна Френдій має подовжене каре, тож на її прикладі розглянемо найпопулярніші зачіски, які можна зробити на коротке волосся.

Хвостик

Деякі зачіски не лише додають зручності, коли потрібно, аби волосся було зібране, але й особливого стилю. Модниця показала на своєму прикладі цікавий образ на основі жакета й штанів та вирішила вдосконалити його банальним хвостиком, зібраним ззаду. Ця зачіска доволі проста й не вимагає жодних зусиль, втім з нею ваш образ набуде зовсім іншого акценту.

Пучок

Зібране волосся у пучок має доволі елегантний вигляд. Його можна зробити до розкішного образу в сукні, щоб додати нотку шарму чи просто зав’язати до будь-якого кежуального образу з балетками чи кросівками.

Зібране волосся у крабик

Крабик вже кілька сезонів не втрачає своєї популярності. Він зручний у використанні, а зачіска створюється швидко й має сучасний вигляд. Аліна Френдій показала, як можна цікаво одягнутися восени в шорти, чоботи та пальто та довершити look крабиком і сонцезахисними окулярами.

Загалом якихось великих обмежень у зачісках на коротке волосся немає. Все залежить від вашої фантазії та вподобань. Пробуйте постійно щось нове, щоб віднайти те, що дійсно вам пасуватиме.