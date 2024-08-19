Королівський стиль: блогерка показала, як відтворити зачіску Рейєніри Таргарієн з "Дому дракона"

Рейєніра Таргарієн – це одна з найпопулярніших персонажок серіалу "Дім дракона". Вона захопила глядачів своєю елегантністю та королівським стилем, зокрема й у зачісках.

Як оформити волосся у стилі Рейєніри Таргарієн та зробити не менш вишукану та розкішну зачіску, розповідаємо далі.

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Як зробити зачіску у стилі Рейєніри Таргарієн

Зазвичай волосся Рейєніри Таргарієн оформлене в довгі, розкішні локони або витончені плетіння, що підкреслюють її статус та вроду.

Фешнблогерка Крістіна Пірт показала, як відтворити зачіску відомої героїні з косами та відчути себе справжньою королівською особою.

Для цього знадобляться маленькі гумки та одна гарна шпилька.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Для початку слід гарно розчесати волосся та зробити проділ посередині. Далі потрібно відділити частину пасом біля обличчя, по маківці, а задню частину волосся прибрати, щоб вона не заважала.

Після цього варто взяти пасмо біля обличчя (від проділу десь до скроні) і заплести його в косу. Це має бути колосок до маківки, а потім звичайна коса. З іншого боку слід зробити все так само.

Як повторити зачіску Рейєніри Таргарієн: дивіться відео

Тепер необхідно взяти пасмо біля обличчя, коло скроні, розділити його на дві частини, скрутити кожне пасмо спіраллю, а потім скрутити дві частини разом. З іншого боку повторити таку ж процедуру.

Далі можна переходити до наступного кроку та з’єднувати за допомогою гумки дві верхні коси зі скрученими пасмами. Хвостик з косами треба підняти на гору, щоб він не заважав.

Волосся ж позаду слід розділити на три частини та кожну з них заплетіть у косу. Має вийти три коси, які необхідно заплести в одну та закріпити гумкою.

Зараз лишається лише опустити дві верхні коси (які прибирали, щоб вони не заважали) під основну косу (з трьох кіс) та зафіксувати гумкою. Готову зачіску можна прикрасити невеликою шпилькою.

У результаті має вийти розкішна та по-справжньому королівська зачіска для особливих подій або для створення елегантного образу, не менш вишуканого, ніж у Рейєніри Таргарієн.