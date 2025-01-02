Як молодо виглядати після 40 років: добірка найкращих стрижок для жінок

Стрижки чудово допомагають освіжити зовнішній вигляд, підкреслити індивідуальність та стиль. Зовнішність жінки з віком може змінюватися, але одним з найкращих способів покращити природну красу є зачіска.

Перукарі вже давно знають кілька секретних стрижок, які додають молодості та прибирають зайвий вік, пише 24 Канал з посиланням на Fashionistas. Зачіска може значно вплинути на ваш зовнішній вигляд. Правильна стрижка, яка підходить під тип волосся, форму обличчя може мати велике значення на зовнішній вигляд.

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Каре з чубчиком

Хвилясте каре з чубчиком чудово обрамляє волосся та є універсальною стрижкою, яка пасує жінкам після 40 років. Цей варіант підходить для тих, хто не хоче мати занадто коротке волосся, або ж занадто довге. Підходить хвилясте каре для будь-якої форми обличчя – від довгого до круглого.



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Біксі

Цей омолоджуючий варіант поєднує в собі дві популярні стрижки – боб та піксі. Біксі – це коротка зачіска, але достатньо довга, щоб з неї можна було зробити укладку. Стрижка створює ефект обрамлення обличчя та підходить для овальних форм. Зачіска додає енергійності та сучасного вигляду.



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Класичне піксі

Ця стрижка є класикою, яка не втрачає популярності. Вона додає обличчю витонченості й підходить жінкам будь-якого віку. Найбільше вона пасує тим, хто має овальну форму обличчя. Стрижка є простою у догляді та виглядає досить елегантно.



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Стрижка шег

Таку стрижку радять перукарі для тих жінок, які хочуть додати волоссю структури, об’єму та глибини. Підходить шег для середнього та густого волосся. Зачіска ідеально обрамляє обличчя й допомагає виглядати сучасно та молодо.



Зачіски, які молодять після 40 років / Фото Pinterest

Основними помилками у виборі зачіски, що додають віку жінкам після 40 років, є неправильний вибір кольору волосся, невідповідна довжина стрижки, тому звертайте увагу на ці фактори, щоб не виглядати зі стрижкою старшими, ніж ви є.