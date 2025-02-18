Стрижки для жінок після 50 років, які надають об'єму та візуально омолоджують

Після 50 років жінкам хочеться мати красивий та доглянутий вигляд. У цьому їм можуть допомогти стрижки, які дозволять завжди мати стильний образ та ще й візуально приберуть кілька зайвих років.

Свіже волосся гарно вкладене завжди додає жінці впевненості й робить її привабливою й доглянутою, пише 24 Канал. Незалежно від стилю жінки, зачіска є невід’ємною частиною її образу.

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У старшому віці потрібно враховувати, яка стрижка підійде, а від якої краще відмовитися. Після 50 років густота волосся вже помітно зменшується, оскільки волосся стає схильним до випадіння. У такому випадку треба підібрати зачіску для тонкого волосся, яка допоможе створити бажаний об’єм.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Каре

Стрижка каре чудово підходить для жінок з овальною чи трикутною формою обличчя. Зачіска допоможе підкреслити риси, а завдяки чубчику приховаються зморшки на чолі.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Піксі

Ця стрижка є досить популярною серед жінок після 50 років, оскільки чудово впливає на форму обличчя. Залежно від вподобань, піксі може бути з чубчиком чи без нього. Зробити таку стрижку варто всім жінкам, які хочуть надати зачісці додаткового об’єму.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Короткий каскад

Ця ефектна стрижка допомагає візуально скинути одразу кілька років. Зачіска проста в догляді та укладанні, добре візуально витягує овал обличчя й чудово виглядає з будь-якими техніками фарбування.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Боб

Стрижка боб здатна забезпечити рівномірний об’єм по всій голові. Ця зачіска є класикою, яка ідеально пасує багатьом жінкам. Боб на жінках старшого віку виглядає витончено й елегантно, тому після 50 років така стрижка чудово допоможе освіжити імідж.



Стрижки для жінок після 50 років / Фото Pinterest

Якщо ж думаєте над фарбуванням волосся, то радимо зосередитися на світлих відтінках, які візуально омолоджують вигляд й прибирають кілька зайвих років. Світлі тони завжди додають молодості й відсвіжають колір обличчя.