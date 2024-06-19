Літні зачіски, які врятують від спеки: топ-6 стильних образів

У спекотні літні дні дискомфорт може викликати будь-яка дрібничка. Саме тому влітку хочеться зібрати волосся до купи, щоб воно не торкалося шиї та не викликало додаткового поту.

Однак зібране волосся може мати стильний вигляд у зачісці. Так, топ-6 ефектних зачісок для літа – далі в добірці.

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Гладенький пучок

Гладкий пучок – ідеальний варіант для літа. Існують різні варіації, як його можна зробити – від низького романтичного до високого трендового. Така зачіска не викликатиме дискомфорту, адже все волосся зібране, а шия буде відкритою. Окрім того, пучок пасує до будь-яких заходів, тому є універсальною зачіскою.

Зачіска в стилі 90-х

Власниці хвилястого волосся можуть створити "безладну" зачіску в стилі 90-х років. Для цього волосся треба зібрати у напівпучок, а спереду – залишити локони. До слова, така зачіска стане ідеальним рішенням для романтичного побачення чи вечірньої прогулянки.

"Космічні" пучки

Ефектний і стильний вигляд матимуть 2 пучки. Щоб повторити таку "космічну зачіску", необхідно розділити волосся на 2 частини й зробити високі хвости. Після цього волосся треба обернути навколо, завернувши у пучок. Зафіксувати таку зачіску можна шпильками або гумками.

Хвіст

Звісно ж, найпростішою зачіскою буде звичайний кінський хвіст. Однак його також можна стильно обіграти. Так, якщо заздалегідь накрутити волосся й додати до хвоста заплетені коси, то в результаті можна отримати романтичний образ.

Напівхвіст

Якщо все ж хочеться мати трохи розпущеного волосся, то можна зробити напівхвіст. Така зачіска залишається трендовою не перший рік, а зібрані біля обличчя пасма підкреслять очі та вилиці.

Хвіст з косою

Неймовірно стильний має вигляд має хвіст у поєднанні із заплетеною косою. Так, варто Зробити високий кінський хвіст, а потім волосся варто заплести у косу. Щоб зачіска мала ефектний вигляд, можна заплести не звичайну косу, а, наприклад, з 4 пасм.

Такі зачіски буквально рятуватимуть від спеки, адже зібране волосся не буде приносити дискомфорту. Окрім того, такі ефектні зачіски точно не залишаться без компліментів.