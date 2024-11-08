Аромати, які відлякують чоловіків: ці запахи можуть зіпсувати побачення

Є деякі жіночі парфуми, які можуть викликати в чоловіків відразу. Вони досить різкі й не зовсім приємні. Запах – це важливий інструмент в соціальній взаємодії, тому важливо, щоб він був приємним й притягував до себе, а не відштовхував.

Аромати є різними, тож серед величезного різноманіття є деякі з них, які сильно концентровані, насичені й можуть відлякати чоловіків, пише 24 Канал.

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Які запахи не люблять чоловіки

Чоловіки не сильно люблять пряні аромати на основі різних спецій. Ноти кардамону чи гвоздики мають аромат гіркоти, тому не зовсім підходять для побачення з чоловіком. Відторгнення у чоловіків може бути й від маскулінних ароматів з деревними та акватичними нотами.

Жінки люблять солодкі аромати, однак для чоловіків вони сильно приторні, тож не зовсім їм подобаються. Чоловіки вважають таких жінок наївними й думають, що вони незрілі. Окрім того, чоловіки не люблять сильно насичених шлейфів, оскільки вони спричиняють у них нудоту.

Особливо поганим тоном є величезна кількість пшиків парфумів. Занадто багато аромату створює зворотній ефект, тож замість гарного запаху, парфуми можуть смердіти.



Деякі аромати відштовхують чоловіків / Фото Pexels

А ще зверніть увагу на те, що попри моду на унісекс, чоловіки не люблять парфумів, які підходять однаково для них та жінок, бо їм здається, що від жінки пахне іншим чоловіком.

Сандал, ладан, мирра – ми любимо ці ноти за заспокійливий ефект. Однак у чоловіків вони асоціюються швидше з церквою та релігійними атрибутами, ніж з жіночим ароматом. Краще не вибирати такі аромати для побачень, тому що духи з пахощами можуть відлякати чоловіка.

Підсвідоме негативне сприйняття у чоловіків викликають запахи сандалу, ладану та мирра, оскільки асоціюються в чоловіків з церквою та релігійними атрибутами, тож однозначно не підходять для побачень.

Чоловікам подобаються парфуми із ніжним ароматом ванілі. М’які та жіночні квіткові ноти жасмину й троянди, а ще енергійні цитрусові аромати з теплими та свіжими нотками.