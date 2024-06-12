6 доларів замість 2000: жінка купила сумку Gucci з оригінальною биркою з магазину за безцінь

Жінка знайшла на секонд-хенді нову сумку від Gucci, яка коштувала всього 6 доларів. Ба більше, на ній навіть збереглася оригінальна бирка з магазину.

Своєю неймовірною знахідкою у мережі Redditor поділилася користувачка Creative_usrname69. Реальна ж вартість такої сумки сягає близько 2000 доларів, передає Lady 24.

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Брендова сумка за безцінь

Жінка поділилася у мережі, що знайшла в комісійному магазині сумку від італійського Дому моди Gucci. Вартість дизайнерської сумки складала усього 6 доларів.

Шокована та трохи збентежена. Сьогодні я знайшла милу маленьку крихітку усього за 6 доларів. Здається, я піду помолитися богам сумок із комісійного магазину,

– мовиться у дописі.

Так, жінка опублікувала фото чорної шкіряної вінтажної сумки Gucci Tifosa. Вона має золоту фурнітуру, логотипи на пластинах з золотим тисненням. Сумка з оригінальною биркою з ціною збереглася в ідеальному стані й має у комплекті ремінець-трансформер.

Сумка від Gucci в комісійному магазині продавалася за 6 доларів – більше у галереї

Вартість такої сумки насправді ж сягає кількох сотень доларів. Так, на різних сторінках інтернет-магазинів її ціна варіюється в районі близько 2000 доларів.



Сумка Gucci Tifosa на сторінці інтернет-магазину / Скриншот з мережі

Ці сумки Дім моди Gucci випускав у 2010 році й нині їх знайти для замовлення в Україні, навіть вживану, неможливо. Тому складно оцінити, скільки б вона коштувала в гривнях зараз.