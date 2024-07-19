Жінка, довжина волосся якої становить понад 2 метри, розкрила секрети догляду за ним

Довге волосся – це мрія багатьох жінок. Однак деяким її вдається втілити більш ніж це можна було очікувати.

У чому секрети росту волосся та догляду за ним жінки з одними з найдовших пасом у світі Сміти Шрівастава, розповідаємо далі.

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Хто така Сміта Шрівастава

У листопаді минулого року 46-річна мешканка Індії Сміта Шрівастава потрапила до Книги рекордів Гіннесса як власниця найдовшого волосся у світі. Жінка має коси довжиною у 236,22 сантиметра та почала відрощувати свої пасма з 14 років.

Хоча її рекорд цьогоріч побила 35-річна Алія Насирова, родом з України, довжина волосся якої становить 257,33 сантиметра при зрості 165 сантиметрів, Сміта все одно залишається доволі відомою.

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Волосся жінки таке довге, що тягнеться за нею по землі, як вуаль, і часто застрягає під ногами. Через це індійка переважно збирає свої пасма в пучок або заплітає коси, але навіть з такими скромними зачісками вона стикається із захопленими та здивованими поглядами.

Люди не можуть повірити, що можна мати таке довге волосся. Вони підходять до мене, торкаються мого волосся, фотографуються, роблять селфі зі мною і часто запитують про продукти, які я використовую, щоб тримати волосся у гарному стані,

– ділиться Сміта.

Щодо цього у неї дійсно є кілька секретів та правил догляду за дивовижно довгим волоссям.

Як виглядає власниця рекордного волосся: дивіться фото

Обережне розплутування

Сміта зазвичай миє голову двічі на тиждень. Увесь процес – від миття до сушіння, розчісування волосся та укладання – може тривати до трьох годин. Тільки щоб помити голову, її потрібно від 30 до 45 хвилин.

Потім вона витирає пасма рушником, перш ніж приступити до важкого процесу розплутування – це вона робить без жодної щітки. Руками жінка розбирає вузли на своїх пасмах.

Аби це було зручніше робити, рекордсменка розстилає простирадло і стає на ліжко, а потім збирає локони, які обламуються або випадають. Після тривалого розплутування вона скручує волосся в пучок або заплітає його в косу.

Як Сміта доглядає за волоссям: дивіться відео

Натуральні продукти для догляду

Сміта дотримується природного догляду за волоссям, уникаючи штучних шампунів і кондиціонерів.

Натомість для миття волосся вона використовує такі інгредієнти, як індійська мильна ягода, шікакай (плід індійської акації, який називають "плодом волосся", тому що його порошок з давніх часів використовують у догляді за пасмами), індійський аґрус, яйце та алое.

Нетрадиційний секрет росту волосся

Секретний засіб Сміти для росту волосся – це цибуля. За словами рекордсменки, вона може допомогти прискорити ріст волосся та запобігти випадінню, роблячи пасма густішими та довшими.

Жінка робить цибулині маски. Для цього вона подрібнює дві цибулини в блендері, проціджує сік і наносить його на свої пасма. Залишає цибулю на волоссі вона 30 – 45 хвилин, а потім змиває.

Сміта радить використовувати засіб раз на тиждень або кожні 15 днів. Вона каже, що цей нетрадиційний засіб зробив її локони шовковистими і блискучими.

У чому секрет росту волосся жінки: дивіться відео

Правильна дієта

Сміта ділиться, що дієта також важлива для росту волосся. Перше, що вона рекомендує: вживати достатню кількість білка та отримувати багато вітамінів із того, що ви їсте.

Овочі та фрукти також є ключовими для здорового волосся, додає вона.

Олії для захисту від ламкості

Жінка каже, що змащує волосся кокосовою олією, щоб захистити його від ламкості. За словами Сміти, мигдальне масло також добре працює та сприяє росту волосся.

Прохолодна вода

Остання порада Сміти передбачає зниження температури води для миття голови. Вона рекомендує уникати використання гарячої води, оскільки та може пошкодити пасма. Натомість краще користуватися холодною або теплою водою.