Потрапила під зливу: жінка отримала 1000 доларів через неточний прогноз погоди

Жінка погрожувала подати до суду на синоптика за помилковий прогноз і в результаті отримала відшкодування.

Чому вона вирішила судитися через неточне передбачення погоди та скільки грошей у результаті жінка отримала, розповідаємо далі.

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Як жінка отримала відшкодування через прогноз погоду

Жінка з Ізраїлю намагалася подати до суду на місцевий канал "Channel 2", а також на синоптика Денні Рапа за те, що вони спрогнозували, що погода буде сонячною, хоча насправді був дощ і буревій.

Вона вимагала відшкодування 1000 доларів після того, як вийшла з дому в одязі, що пасував би до сонячної погоди, і потрапила під зливу.

Жінка ділилась, що зрештою підхопила застуду, пропустила чотири дні роботи та витратила 38 доларів на ліки.

Вона також стверджувала, що пережила стрес через неправильний прогноз і прагнула отримати вибачення синоптика.

Аби не погіршувати конфлікт, телеканал врегулював ситуацію в позасудовому порядку, відшкодувавши жінці 1000 доларів та принісши вибачення.

Історія ж жінки викликала бурхливе обговорення на форумі Reddit. "Могло бути сонячно, і якби вона зустріла людину, яка передала їй вірус, вона б все одно захворіла", "Можу підтвердити, що холод не робить вас хворими", "Синоптик міг би просто заперечити, що прогноз погоди не завжди є правильним", – писали люди.

Водночас деякі зауважили, що позасудова мирова угода зі сплатою 1000 доларів обійшлася каналу значно дешевше, ніж ведення справи в суді та оплата послуг адвоката.