Змушений платити компенсацію: британка засудила керівника через кашель у її бік

Британка виграла позов проти свого керівника, який покашляв у її бік напередодні початку карантину через пандемію Covid.

Чому жінка вирішила судитися з босом через кашель та яке рішення ухвалив суддя, розповідаємо далі.

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Як жінка засудила роботодавця через кашель

Роботодавець змушений виплатити понад 26 000 фунтів стерлінгів (орієнтовно 1 383 867 гривень) колишній працівниці через кашляння їй в обличчя під час пандемії Covid.

Кевін Дейвіс мав намір висміяти та залякати жінку через її проблеми зі здоров’ям. 62-річний чоловік "пожартував" над працівницею свого бізнесу з продажу автомобілів і нерухомості за кілька днів до початку карантину після того, як вона висловила колегам свої побоювання щодо здоров’я.

Працівниця попросила колег відійти на дистанцію від неї, як рекомендували чиновники, оскільки вона мала псоріатичний артрит і аутоімунне захворювання та не хотіла підхопити Covid. Девіс же навмисно й голосно кашлянув у її бік, прокоментувавши, що вона виглядає смішною.

Він знав про мій стан здоров’я. Він знав, що в мене немає імунного захисту через ліки, які я маю приймати, і він навмисне закашлявся мені в обличчя. Мене трусило. Я не дурна, беззахисна людина – мені довелося багато чого терпіти у своєму житті – але це мене справді зачепило,

– сказала вона.

Як з'ясувалося на судових слуханнях, жінка звільнилась з роботи через 3 місяці після інциденту та подала заяву на роботодавця.

Вона звільнилась принаймні частково тому, що стала жертвою. Це було головним і значущим чинником її рішення. Вона відчувала, що частково через її скарги її відштовхнули. Вона була права,

– зазначив суддя.

Він постановив, щоб жінка отримала виплату в розмірі понад 26 000 фунтів стерлінгів, зокрема компанія має виплатити їй 18 000 фунтів стерлінгів як компенсацію за завдані почуттям, а Девіс заплатити іншу суму за несправедливе звільнення.