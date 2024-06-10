Жінка під час подорожі загубила обручку та згодом знайшла її у своєму животі

Американка Денна МакМайкл мала тривалу подорож зі своєю родиною, під час якої загубила обручку та згодом знайшла її у власному шлунку.

Як прикраса опинилась усередині жінки та чи вдалося її дістати, розповідаємо далі.

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Як жінка проковтнула каблучку

Денна МакМайкл разом зі своїм чоловіком, колишнім гравцем Національної футбольної ліги, Ренді МакМайклом подорожувала з Атланти до Лос-Анджелеса, а потім до Філіппін та Таїланду.

У мене не було можливості виспатися, оскільки я подорожувала з 11-річним і 2-річним синами, і в мене був сильний джетлаг,

– каже жінка.

Після довгого дня огляду визначних пам'яток Таїланду пара повернулася у свій готельний номер. Денна підготувалася до сну, знявши обручку, щоб прийняти душ. Вона прийняла кілька вітамінів і дві великі таблетки магнію, як раптом відчула дискомфорт.

Не дивлячись, я кинула все в рот і запила водою. Я почала задихатися і спробувала виплюнути все назад, але не змогла. Я випила ще води й спробувала проштовхнути його пальцем,

– пригадала американка.

Усе було добре, поки Денна не помітила, що її обручка зникала. ЇЇ чоловік зауважив, що вона могла проковтнути її разом з таблетками.

Як каблучка опинилась всередині жінки: дивіться відео

Знайти в Таїланді клініку з рентгенівським апаратом виявилося непросто, але зрештою подружжю це вдалося. Лікарі спочатку сумнівалися, що каблучку буде видно на апараті, але МакМайкл наполягала на своєму і рентген підтвердив її підозри.

Щойно було зроблено рентгенівський знімок, каблучку стало видно. Попри мовний бар'єр, ми всі добре посміялися,

– розповіла про свою пригоду жінка.

На щастя, ситуація вирішилася без хірургічного втручання лікарів. Денна МакМайкл поділилась, що попросила в персоналу готелю кілька рукавичок і чекала, поки обручка пройде природним шляхом.

Пізніше американка поділилася відео з розповіддю про ситуацію на своїй сторінці в інстаграм, яке набрало понад 5,2 мільйона переглядів. Реакція на пост була різною: від занепокоєння до сміху.