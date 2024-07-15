Від сімейної реліквії до сукні: майстриня перетворила стару скатертину у стильне вбрання

15 липня 2024, 19:37
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Джерело:

Maggie Nelson

Багато старих речей зберігаються у гарному стані та заслуговують на нове життя. Так вважає і тікток-блогерка, що перетворює старі вироби у новий модний одяг.

Як жінка зробила літню сукню з багаторічної вишитої скатертини та яка історія стоїть за цим вбранням, розповідаємо далі.

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Як жінка переробила скатертину на сукню

Тікток-блогерка Меггі Нельсон перешиває різні речі, створюючи з них актуальні кофтинки та сукні. Нещодавно вона показала, як перетворила стару скатертину підписниці у модне вбрання.

Підписниця надіслала мені лляну скатертину ручної роботи, що належала її бабусі. Вона не могла її просто віддати у благодійний магазин, після того, як бабуся померла,
– розповіла Меггі.

Як скатертина стала сукнею: дивіться відео

Жінка взялася за перетворення тканини, вишитої квітами, та зробила з неї милу літню сукню. Для цього вона створила викрійку, розрізала скатертину на необхідні шматки та з'єднала їх у новий виріб.

Підписниця Меггі відмовилась забирати готову сукню, зізнаючись, що це не зовсім її стиль, однак майстриня не засмутилась. Тепер інша жінка стане щасливою власницею сукні, яка отримала друге життя.

Автор: Олеся Філоненко