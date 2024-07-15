Від сімейної реліквії до сукні: майстриня перетворила стару скатертину у стильне вбрання

Багато старих речей зберігаються у гарному стані та заслуговують на нове життя. Так вважає і тікток-блогерка, що перетворює старі вироби у новий модний одяг.

Як жінка зробила літню сукню з багаторічної вишитої скатертини та яка історія стоїть за цим вбранням, розповідаємо далі.

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Як жінка переробила скатертину на сукню

Тікток-блогерка Меггі Нельсон перешиває різні речі, створюючи з них актуальні кофтинки та сукні. Нещодавно вона показала, як перетворила стару скатертину підписниці у модне вбрання.

Підписниця надіслала мені лляну скатертину ручної роботи, що належала її бабусі. Вона не могла її просто віддати у благодійний магазин, після того, як бабуся померла,

– розповіла Меггі.

Як скатертина стала сукнею: дивіться відео

Жінка взялася за перетворення тканини, вишитої квітами, та зробила з неї милу літню сукню. Для цього вона створила викрійку, розрізала скатертину на необхідні шматки та з'єднала їх у новий виріб.

Підписниця Меггі відмовилась забирати готову сукню, зізнаючись, що це не зовсім її стиль, однак майстриня не засмутилась. Тепер інша жінка стане щасливою власницею сукні, яка отримала друге життя.