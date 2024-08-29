З віком – лише прекрасніші: 7 знаменитостей, які пишаються сивим волоссям

Багато жінок намагаються зафарбовувати сиве волосся відразу, як воно з'являється. Однак чимало світових зірок, політиків і відомих людей пишаються своїми сріблястими пасмами.

Навіть королева Іспанії Летиція не приховує своєї сивини. Які ще знаменитості не приховують свого природного кольору волосся – далі у добірці.

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Королева Летиція

Коли королева Летиція почала з'являтися на публіці зі сріблястими пасмами, суспільство відреагувало на це по-різному. Так, у королеви з'явилося чимало хейтерів, хоча її чоловік має повністю сиве волосся й не стикався з критикою через це. Втім, королева Іспанії пишається своєю природною сивиною. Сріблясті пасма додають її зовнішності ефектних рис, а сама Летиція має приголомшливий вигляд.

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Сальма Гаєк

Сальма Гаєк має яскраву зовнішність, однак не приховує свій вік. Хоча голлівудська зірка фарбує волосся, щоб мати ефектну зовнішність на червоних доріжках, однак у відпустках і поза зйомками вона не боїться продемонструвати сріблястий відблиск свого віку.

Ба більше, у лютому 2024 року Сальма Гаєк поділилася, як вона приховує сивину перед зйомками. Так, зірка зафарбовує їх звичайною тушшю для вій. Однак знаменитість не переймається через вік, а приймає себе такою, якою вона є.

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Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон відверто розповідала, що має сиве волосся ще у 2009 році. На шоу Еллен Дедженерес вона якось пригадувала, що дуже хвилювалася, коли знайшла першу попелясту волосину на своєму волоссі.

Однак зірка швидко зрозуміла, що сиве волосся – це нормально. Нині Дженніфер Еністон має неймовірний колір волосся, на якому, якщо і є сивина, то вона лише додає пасмам чарівного шарму.

Гвінет Пелтроу

Відома акторка Гвінет Пелтроу у соціальних мережах майже завжди з'являється без макіяжу й не боїться демонструвати, який відбиток залишив час. Окрім того, голлівудська акторка неодноразово підкреслювала, що любить себе і те, як природно старіє.

Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер, як Дженніфер Еністон, має світле волосся. На її кольорі можна помітити сивину лише тоді, коли акторка з'являється з зібраною зачіскою.

Ба більше, вона здивувала шанувальників у стрічці "І просто так". Сара Джессіка Паркер з'явилася у кадрі з темним сивим волоссям. Як потім вона розповіла в одному з інтерв'ю: "Я не можу витрачати час на базове фарбування кожні 2 тижні".

Меріл Стріп

Розкішна Меріл Стріп напевно чи не найвідоміша голлівудська акторка, яка демонструє природне старіння та ефектне попелясте волосся. Зірка рідко фарбує волосся, а якщо й наважується на це, то обирає відтінки, максимально наближені до натуральних.

Енді Мак-Давелл

Модель та акторка Енді Мак-Давелл має неймовірні сріблясті кучері. Її розкішне волосся зачаровує з першого погляду, а час – зробив зірку прекраснішою.

Відтак, чимало зірок Голлівуду наголошують, що сивина – це природний процес, яким треба пишатися. Можливо, сріблясті пасма – це саме та родзинка, якої не вистачало для ефектного образу.