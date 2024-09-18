Дівчина знайшла на секонд-хенді скарб: що відомо про її ексклюзивний светр

Секонди в нас час не втрачають популярності. Якщо раніше всі відправлялися в цей магазин для економії грошей, то зараз секонд швидше став місцем, де можна знайти якусь брендову та ексклюзивну річ.

Цікаву знахідку на секонд-хенді знайшла дівчина з Одеси, розповівши її підписникам у своєму тік тоці. За її словами, вона придбала "якусь чергову стару кофту", однак річ виглядала доволі якісною, тож вона вирішила перевірити, чи це часом не якась брендова річ, але зовсім не очікувала натрапити на дивовижну історію пов’язану зі светром.

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Тепер знайти річ в інтернеті можна по фотографії. Для цього треба відкрити Google та завантажити фото у віконечко, на якому намальована картинка. Втім дівчина пішла іншим шляхом та написала в інстаграмі хештег #cowichansweaters. Перед цим в гуглі вона змогла знайти інформацію про ковічанські светри.



Дівчина знайшла на секонді особливий светр / Фото з тік току

Далі історія цього светру почала розвиватися набагато цікавіше. Виявляється, светри із зображенням буйволів набули популярності у 50-х роках. Cowichan sweaters – це культурна спадщина від корінного племені Ковічан (Ванкувер, Канада). Вони особливі тим, що створюються за унікальною технікою в’язання.

Ковічанський светр із зображенням птаха навіть носив музикант Девід Бові. Вони стали такими популярними, що відомий американський бренд Ralph Lauren почав створювати светри в цьому стилі.



Дівчина знайшла на секонді особливий светр / Фото з тік току

За словами дівчини, светр придбаний на секонді бренду TUAK виявився 100% оригіналом та створений майстрами цього племені. Цей вінтажний виріб зараз теж користується популярністю. Здебільшого його носять японці, а ціна на нього сягає 600 доларів.

Що відомо про ковічанські светри – дивіться у відеоролику за посиланням.

Насправді ні для кого не секрет, що на секонді й справді можна знайти цікаві знахідки. Там є чимало брендових та вінтажних речей, які у свій час коштували дуже дорого, а зараз є особливими та цінними.