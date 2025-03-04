З голими сідницями: Зої Кравіц приголомшила відвертим платтям на Vanity Fair

Чимало знаменитостей люблять вражати на світських подіях сміливим вбранням. Так цього разу сталося із Зоєю Кравіц, яка на вечірку Vanity Fair прийшла у красивій класичній сукні із секретним вирізом ззаду.

Кожного року після головної церемонії нагородження «Оскара», відбувається вечірка Vanity Fair Oscar Party, пише 24 Канал. На ній зірки приміряють також вишукані сукні, як на червоній доріжці Оскара, втім вже трішки відвертіші та розслабленіші.

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Зої Кравіц на вечірці Vanity Fair

Донька відомого музиканта Ленні Кравіца та акторки Лізи Боне з’явилася на заході в Каліфорнії у витонченій та елегантній сукні з шовку на довгий рукав довжини максі, яка приховувала взуття на підборах.

Головна родзинка цієї сукні приховувалася ззаду. Спина плаття від Saint Laurent була оздоблена прозорою сіткою з камінчиками, яка оголювала частину сідниць. Тканину прикрашав витончений бант.

Стилісти зібрали волосся Зої Кравіц у пучок та випустили пасмо волосся. Увесь образ знаменитості доповнили вишукані прикраси від бренду Jessica McCormack. Вона одягнула сережки з діамантами, браслети та персні.



Відвертий образ Зої Кравіц / Фото Getty Images

Зої Кравіц завжди для урочистих виходів обирає монохромні стримані сукні класичних відтінків, втім не цурається голих суконь з відвертим декольте чи оголеними деталями.

Додамо, у ніч з 2 на 3 березня у Лос-Анджелесі у театрі "Долбі" пройшла 97-ма церемонія нагородження премії Оскар. Найкращим фільмом стала стрічка "Анора". Найкраща чоловіча роль дісталася Едріану Броуді ("Бруталіст"). Мейкі Медісон отримала найкращу жіночу роль ("Анора").