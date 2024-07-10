Мама дівчини розповіла, що у цього успіху є й зворотна сторона – дівчинка кинула школу, оскільки однокласники знущалися з неї. Амелі боялася, що її можуть побити у школі, тому часто залишалася вдома.

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16-річна дівчина стала мільйонеркою

Амі Шарліз почала вести блог у 9 років. Дівчинка дуже швидко набирала підписників, і вже у 13 років на її сторінку у тіктоці підписався перший мільйон користувачів.

Однак така різка популярність призвела до заздрості однолітків. Так, діти почали знущатися з неї, а сама Амі боялася, що її можуть побити в школі. Тому дівчинка часто лишалася вдома, а згодом – батьки забрали документи зі школи.

Нині Амелі 16 років і вона чимало працює. Вона має 3,4 мільйона підписників у тіктоці, 678 тисяч – в інстаграмі, а також веде власний подкаст, є амбасадором британських магазинів одягу PrettyLittleThing, а також написала першу книгу під назвою "Мої маленькі дрібнички", яку планує випустити у продаж 18 липня. Втім, дівчина не вважає себе багатою, хоча й планує вже придбати власний будинок за 300 тисяч фунтів стерлінгів.

16-річна блогерка і мільйонерка написала власну книгу: дивіться фото

Оскільки Амі неповнолітня, то коштами розпоряджаються батьки. Коли дівчина кинула школу, то за сім'єю почала стежити спеціальна служба. Майже щотижня вони телефонують і перевіряють, чи не експлуатують батьки Амі й чи працює вона за власним бажанням.

Однак дівчина не збирається зупинятися. Нині вона має команду менеджерів, яка її скрізь супроводжує, а також допомагає під час фотосесій та на різноманітних публічних заходах.

Наразі блогерка також приховує своє особисте життя. Якось її шанувальники дізналися, що вона розійшлася з хлопцем. Після цього на дівчину вилилося чимало хейту, адже підписники вважали, що Амі вийде заміж за коханого.