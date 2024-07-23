Здається удвічі молодшою: 48-річна жінка розкрила секрети свого юного вигляду

48-річна жінка зізналася, що її часто приймають за значно молодшу та просять надати документи під час придбання товарів із віковим обмеженням.

Як вона виглядає та у чому секрет молодої зовнішності жінки, розповідаємо далі.

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Як жінка у 48 років виглядає на 20

48-річну Керолайн Батлер просять показувати посвідчення особи, коли вона купує товари з віковими обмеженнями, а люди в соцмережах думають, що їй лише 20 років.

Коли я кажу про свій вік, люди або не вірять мені, або питають, у чому мої секрети. Я часто отримую коментарі у своєму обліковому записі тікток про те, наскільки я виглядаю молодше своїх років. Під одним відео про пензлики для макіяжу люди, здається, думають, що мені близько 20 років,

– ділиться жінка.

Менеджерка соціальних мереж з Британії пояснює свій молодий зовнішній вигляд декількома факторами, зокрема щоденним використанням сонцезахисного крему, вегетаріанством, відмовою від алкоголю та самотністю.

Як виглядає жінка: дивіться фото

Я думаю, що це поєднання хороших генів з тим, що я не п'ю, наношу SPF кожен день, і я вегетаріанка. Відсутність дітей, мабуть, теж допомагає, але в мене є 15-річний джек-рассел на ім’я Енні, який, звичайно, тримає мене в тонусі. Ще одна річ, яка може сприяти моєму нинішньому молодому вигляду – у мене немає ні чоловіка, ні хлопця! Це, безсумнівно, допомагає мінімізувати будь-який стрес або зморшки,

– вважає Керолайн.

Через свою доволі юну зовнішність майже 50-річна жінка часто потрапляє в кумедні ситуації. Керолайн каже, що її вік був шоком для друзів її колишнього хлопця.

У мене кілька років був хлопець, який був на рік молодший за мене. Коли він вперше познайомив мене з кількома друзями, один із них запитав його, чи влаштовує його різниця у віці, перш ніж дізнався мій справжній вік,

– пригадує британка.

І це не єдиний випадок. Багато підписників жінки висловлюють свою недовіру щодо її віку, а касири у магазинах регулярно просять паспорт.

Хоча я не вживаю алкоголь, я іноді купую вино в супермаркетах для друзів або для приготування. Приблизно 8 із 10 разів у мене просять показати посвідчення особи, тож, я думаю, це означає, що люди думають, що я виглядаю молодше 25 років,

– каже жінка.

Керолайн також зауважує, що впевнена, що справа не тільки в зовнішності. Їй також подобається думати, що вона має молодий підхід до життя. Жінка намагається мислити позитивно і, звичайно, відчуває себе набагато молодшою за свої роки.