Що жінка робить, аби досягнути довголіття та почуватися не на свій вік, а значно молодше, розповідаємо далі.
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Як жінка зменшила свій біологічний вік
Тіна Вудс – 60-річна підприємиця з Лондона, яка стверджує, що знизила свій біологічний вік до 35 років та ніколи не почувалася краще.
Кілька років тому я прийняла свідоме рішення змінити спосіб життя. Я якраз збиралася залишити корпоративний світ, спостерігати, як мої діти вступають у доросле життя, і починати замісну гормональну терапію. Я вирішила, що зараз найкращий час, щоб розпочати дуже простий, але надзвичайно ефективний квест з пошуку секретів довголіття,
– ділиться вона.
У результаті її експериментів дослідження, яке жінка зробила на свій 60-й день народження, показало, що її мозок старіє, як у 35-річної людини, а серце та метаболізм відповідають здоров’ю приблизно 40-річної людини.
Дивовижно усвідомлювати, що всього за чотири роки я зменшив один ключовий показник біологічного старіння на десятиліття – мій GlycanAge різко впав з 46 до 35, тоді як я постаріла з 56 до 60,
– каже Тіна.
Таких дивовижних змін британка досягла у результаті всього 4 простих змін.
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4 прості правила, які зменшили біологічний вік жінки
Перше, що жінка впровадила у своє життя, – це добавки.
Я приймаю деякі добавки, але не очікую, що вони творитимуть чудеса. Як і багато тих, хто прагне довголіття, я щодня споживаю трохи вітаміну D, а також B12, омега-3 і колаген для моїх суглобів, які точно вже не ті, що раніше. Я б, напевно, назвала їх своєю найстарішою частиною тіла, біологічно кажучи,
– розповідає Тіна.
Вона також почала вживати кальцій, після того, як зробила сканування кісток.
Крім того, жінка полюбляє їсти сир, намагається віддавати перевагу білкам, таким як курка та риба, а також вживати багато рослинної їжі – вона регулярно готує суп із сочевиці, перекушує насінням і горіхами, уникаючи продуктів, які пройшли ультраобробку.
Другий важливий пункт на шляху жінки – це зменшення калорійності.
Чотири дні на тиждень я їм лише один раз на день, і хоча це дещо суперечливий крок, я переконана, що це один із головних секретів здорового старіння,
– додає Тіна.
Третім пунктом вона визначає регулярні фізичні навантаження.
Мені подобаються займатися зумбою двічі на тиждень, а також робити силові тренування вдома. Моя максимальна швидкість споживання кисню, яка може бути досягнута під час фізичного навантаження – ключовий показник здоров’я серця та фізичної форми – зашкалює,
– зізнається жінка.
Вона зауважує, що регулярні тренування тримають її у формі й вона готова всю ніч розважатися з чоловіком у клубах Лондона. Вони часто ходять потанцювати разом, а тепер Тіна навіть займається діджеїнгом.
Останній, однак не менш важливий секрет Тіни, – це замісна гормональна терапія.
Один з фармакологічних способів, яким я змінила свій біологічний вік, відколи почала цю подорож, – це замісна гормональна терапія для менопаузи. Це був незабутній досвід. Я завжди була у гарній формі та відносно здоровою, але під час менопаузи я помітила, що почала трохи набирати вагу, і загалом я почувалася виснаженою, не схожою на себе,
– каже британка.
Тоді її лікар запропонував Тіні гормональну терапію і після правильного підбору медикаментів це спрацювало.
Мені знадобився деякий час, щоб знайти дозування та препарати, які мені підійшли, але тепер мені це дуже подобається. Я переконана, що це відіграло важливу роль у моєму нещодавньому зниженні біологічного віку,
– акцентує Тіна.
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Головний секрет у щасті
Попри головні 4 кроки Тіна впевнена, що все ж головний секрет довголіття у щасті.
Дивовижно бачити вплив усіх цих базових речей: харчування, фізичних вправ, радості. Я не роблю жодних переливань крові, процедур зі стовбуровими клітинами чи будь-яких інших біохакерських штучок. Я роблю все досить бюджетно та переконана, що надія і щастя перевершать будь-яку таблетку, коли йдеться про сповільнення біологічного старіння,
– додає жінка.
Вона сподівається, що більше зусиль буде докладено для вимірювання того, як щастя та оптимізм можуть змінити життя та допомогти жити довше, але поки планує і далі жити згідно зі своїми новими звичками.