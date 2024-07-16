Які звички, виходячи з різноманітних досліджень, допоможуть жити довше, почуватись краще та насолоджуватися життям на повну, розповідаємо далі.

До теми Учені виокремили 4 головні секрети довголіття: які звички слід впровадити у життя вже сьогодні

Регулярне відвідування лікаря

Багато людей звертаються до лікаря лише тоді, коли хворіють. Але найкраще запланувати візит задовго до того, як з’являться будь-які симптоми чи захворювання.

Щорічний огляд дозволяє лікарю розуміти базовий стан здоров’я та допоможе запобігти будь-яким проблемам.

Важливо регулярно відвідувати свого лікаря, щоб ми могли перевірити будь-які зміни у вашому здоров’ї та вжити необхідних заходів, щоб запобігти чи розв'язати будь-яку проблему зі здоров’ям, яка може погіршитися без медичної допомоги,

– розповідає Фаріда Валджі, докторка медичних наук, лікарка сімейної медицини.

Підтримуйте вагу у нормі за допомогою здорового харчування

Те, що ви їсте зараз, може мати довгостроковий вплив на тривалість життя та на те, наскільки добре ви старієте. Здорове харчування може допомогти захиститися від хвороб серця, діабету, ожиріння, високого кров'яного тиску та інших хронічних захворювань.

Важливо підтримувати здорову вагу. Ви можете зробити це, споживаючи менше червоного та обробленого м’яса та більше фруктів, овочів, бобових, цільного зерна та горіхів та додаючи у свій раціон більше "хороших" жирів, таких як ті, що містяться в авокадо, лососі та оливковій олії першого віджиму.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Займайтеся регулярною фізичною активністю

Регулярні вправи або фізична активність можуть знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як діабет, ожиріння, гіпертонія, хвороби серця та інсульту, які можуть вплинути на тривалість життя.

Постійні вправи приносять користь. Це допомагає вам контролювати вагу, а також веде до кращого стану серця та легенів, міцніших кісток, більшого рівня енергії та меншого ризику багатьох захворювань,

– каже докторка Валджі.

Здорове харчування – важливе / Фото Freepik

Зменшуйте рівень стресу

Кожна людина в тій чи іншій формі відчуває стрес. Але надмірний стрес може сприяти серйозним проблемам зі здоров’ям, таким як високий кров’яний тиск, хвороби серця та діабет.

Стресові реакції часто включають проблеми зі сном, депресію, тривогу, дратівливість, переїдання чи недоїдання та звернення до алкоголю або наркотиків для полегшення.

Коли стрес впливає на ваше загальне здоров’я, зазвичай настав час звернутися до лікаря. Запишіться на прийом і поговоріть зі своїм лікарем про симптоми та план лікування,

– радить експертка.

Залишайтеся на зв’язку з родиною та друзями

Люди, які проводять час з іншими, відчувають кращий настрій, мають відчуття сенсу та, як правило, живуть довше.

Самотність і ізоляція не приносять користі здоров'ю. Вони можуть поставити вас під загрозу таких проблем зі здоров’ям, як високий кров’яний тиск, хвороби серця, інсульт, ожиріння, депресія та тривога.

Не куріть та вживайте помірну кількість алкоголю

Багато хронічних захворювань пов'язані зі способом життя. Паління й алкоголь є основними факторами ризику.

Відмова від куріння може збільшити ваше життя на роки та знизити ризик раку легенів, серцевих захворювань та інших захворювань.

Водночас надмірне вживання алкоголю може збільшити ризик захворювань серця та печінки, високого кров’яного тиску та деяких видів раку. Помірне вживання або відмова від алкоголю допоможе мінімізувати ці негативні наслідки для здоров’я.

Спорт та соціальні зв'язки покращують самопочуття / Фото Freepik

Висипайтеся

Напружений графік часто залишає менше часу для сну, що може призвести до втоми, дратівливості та проблем з концентрацією. Згодом це також може призвести до розвитку хронічних захворювань, включаючи діабет 2 типу, хвороби серця, ожиріння та депресію.

Поставте сон в пріоритет, щоб почуватися якнайкраще. Якщо у вас є проблеми зі спанням, зверніться до лікаря.

Важливо! Цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я.