Какие привычки, исходя из различных исследований, помогут жить дольше, чувствовать себя лучше и наслаждаться жизнью на полную, рассказываем далее.

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Регулярное посещение врача

Многие люди обращаются к врачу только тогда, когда болеют. Но лучше запланировать визит задолго до того, как появятся какие-либо симптомы или заболевания.

Ежегодный осмотр позволяет врачу понимать базовое состояние здоровья и поможет предотвратить любые проблемы.

Важно регулярно посещать своего врача, чтобы мы могли проверить любые изменения в вашем здоровье и принять необходимые меры, чтобы предотвратить или решить любую проблему со здоровьем, которая может ухудшиться без медицинской помощи,

– рассказывает Фарида Валджи, доктор медицинских наук, врач семейной медицины.

Поддерживайте вес в норме с помощью здорового питания

То, что вы едите сейчас, может иметь долгосрочное влияние на продолжительность жизни и на то, насколько хорошо вы стареете. Здоровое питание может помочь защититься от болезней сердца, диабета, ожирения, высокого кровяного давления и других хронических заболеваний.

Важно поддерживать здоровый вес. Вы можете сделать это, потребляя меньше красного и обработанного мяса и больше фруктов, овощей, бобовых, цельного зерна и орехов и добавляя в свой рацион больше "хороших" жиров, таких как те, содержащиеся в авокадо, лососе и оливковом масле первого отжима.

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Занимайтесь регулярной физической активностью

Регулярные упражнения или физическая активность могут снизить риск развития хронических заболеваний, таких как диабет, ожирение, гипертония, болезни сердца и инсульта, которые могут повлиять на продолжительность жизни.

Постоянные упражнения приносят пользу. Это помогает вам контролировать вес, а также ведет к лучшему состоянию сердца и легких, крепких костей, большего уровня энергии и меньшего риска многих заболеваний,

– говорит доктор Валджи.

Здоровое питание – важно / Фото Freepik

Уменьшайте уровень стресса

Каждый человек в той или иной форме испытывает стресс. Но чрезмерный стресс может способствовать серьезным проблемам со здоровьем, таким как высокое кровяное давление, болезни сердца и диабет.

Стрессовые реакции часто включают проблемы со сном, депрессию, тревогу, раздражительность, переедание или недоедание и обращение к алкоголю или наркотикам для облегчения.

Когда стресс влияет на ваше общее здоровье, обычно пришло время обратиться к врачу. Запишитесь на прием и поговорите со своим врачом о симптомах и плане лечения,

– советует эксперт.

Оставайтесь на связи с семьей и друзьями

Люди, которые проводят время с другими, чувствуют лучшее настроение, имеют ощущение смысла и, как правило, живут дольше.

Одиночество и изоляция не приносят пользы здоровью. Они могут поставить вас под угрозу таких проблем со здоровьем, как высокое кровяное давление, болезни сердца, инсульт, ожирение, депрессия и тревога.

Не курите и употребляйте умеренное количество алкоголя

Многие хронические заболевания связаны с образом жизни. Курение и алкоголь являются основными факторами риска.

Отказ от курения может увеличить вашу жизнь на годы и снизить риск рака легких, сердечных заболеваний и других заболеваний.

В то же время чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск заболеваний сердца и печени, высокого кровяного давления и некоторых видов рака. Умеренное употребление или отказ от алкоголя поможет минимизировать эти негативные последствия для здоровья.

Спорт и социальные связи улучшают самочувствие / Фото Freepik

Высыпайтесь

Напряженный график часто оставляет меньше времени для сна, что может привести к усталости, раздражительности и проблем с концентрацией. Впоследствии это также может привести к развитию хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, болезни сердца, ожирение и депрессию.

Поставьте сон в приоритет, чтобы чувствовать себя лучше. Если у вас есть проблемы со сном, обратитесь к врачу.

Важно! Этот текст носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье.