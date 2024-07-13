Какие же четыре фактора здорового образа жизни, по мнению ученых, нужно учитывать, чтобы прожить дольше, рассказываем далее.

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Отказ от курения

Несмотря на то, что лучший план, чтобы прожить дольше – это применить все четыре фактора здорового образа жизни, исследователи говорят, что если выбирать что-то одно, в первую очередь стоит отказать от курения.

Курение влияет на коронарные артерии и легкие. Кроме того, у курильщиков повышается риск развития рака и инсульта, поэтому отказ от этой вредной привычки значительно улучшит продолжительность жизни.

Поддержание здорового веса

У самых здоровых людей, участвовавших в исследовании, индекс массы тела (ИМТ) – соотношение роста и веса, измеряющее массу тела – составлял менее 25.

Чтобы узнать свой ИМТ, попробуйте воспользоваться бесплатным калькулятором.

В то же время, чтобы достичь и поддерживать здоровый ИМТ, включайте в свою жизнь больше активности и следите за питанием.

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Стремиться стоит к тому, чтобы иметь не менее 30 минут активности в день в большинство дней недели.

Чтобы удовлетворить это требование, попробуйте разбить это время на три 10-минутные периоды активности в день. К примеру, 10-минутную прогулку утром, еще одну в обед и прогулку после ужина.

Предоставление преимущества здоровой пище

Исследование показало, что самые здоровые люди придерживаются средиземноморской диеты. Она богата свежими фруктами и овощами, орехами, рыбой, цельнозерновыми углеводами и оливковым маслом.

А вот употребление рафинированных продуктов и красного мяса следует ограничить, чтобы сохранить здоровье на долгие годы.

Важно! Этот текст носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье.