Плутають з сестрою доньки: майже 60-річна жінка поділилась своїми секретами юного вигляду

Жінку, якій вже майже 60 років, часто приймають за 40-річну або й взагалі плутають з сестрою її доньки.

У чому секрет свіжого вигляду жінки та що дозволяє їй виглядати на десятиліття молодшою, розповідаємо далі.

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Як жінка у 60 виглядає на 40

34-річна Кімберлі Ді Бенедетто любить гуляти зі своєю мамою Ліві, чий юний вигляд завжди привертає увагу. Деякі друзі Кімберлі навіть сумнівалися, що Ліві її справжня мама через молодий вигляд жінки.

Моя мама скрізь отримує коментарі про те, як молодо вона виглядає. Коли люди дізнаються про її вік, вони кажуть: "Я не можу повірити, що тобі 56... ти виглядаєш на 40". Я вже навіть не рахую, скільки разів люди плутали мою маму з моєю сестрою,

– ділиться дівчина.

Сама ж Ліві пояснює свій молодий вигляд здоровим, активним способом життя та суворим доглядом за шкірою. Вона багато років регулярно відвідує тренажерний зал, а у 52 роки вперше взяла участь у змаганнях з бодибілдингу.

Жінка каже, що почувається неймовірно і додає, що тренування з вагою допомагають їй після менопаузи.

Як жінка виглядає у майже 60 років: дивіться фото

Ключовим для мене є підняття тягарів. Після менопаузи гирі допомогли мені виглядати молодшою ​​та залишатися сильною,

– зізнається вона.

Крім цього, Ліві також проходить від 10 000 до 13 000 кроків на день і дотримуюся рослинної дієти, яка включає багато зелені. Вона п'є три літри води щодня і завжди використовую натуральні продукти для догляду за обличчям.

Я роблю власний догляд за шкірою з жожоба, ладану та інших ефірних олій. Я також люблю слідкувати за модою, хоча я не намагаюся одягатися як підліток,

– розповідає жінка.

Вона також зауважує, що основним своїм секретом все ж вважає впевненість і щастя. Ліві переконана, що коли люди почуваються таким чином, це відображається на їхній красі.