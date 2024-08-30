В чем секрет свежего вида женщины и что позволяет ей выглядеть на десятилетия моложе, рассказываем далее.

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Как женщина в 60 выглядит на 40

34-летняя Кимберли Ди Бенедетто любит гулять со своей мамой Ливи, чей юный вид всегда привлекает внимание. Некоторые друзья Кимберли даже сомневались, что Ливи ее настоящая мама из-за молодого вида женщины.

Моя мама везде получает комментарии о том, как молодо она выглядит. Когда люди узнают о ее возрасте, они говорят: "Я не могу поверить, что тебе 56... ты выглядишь на 40". Я уже даже не считаю, сколько раз люди путали мою маму с моей сестрой,

– делится девушка.

Сама же Ливи объясняет свой молодой вид здоровым, активным образом жизни и строгим уходом за кожей. Она много лет регулярно посещает тренажерный зал, а в 52 года впервые приняла участие в соревнованиях по бодибилдингу.

Женщина говорит, что чувствует себя невероятно и добавляет, что тренировки с весом помогают ей после менопаузы.

Как женщина выглядит в почти 60 лет: смотрите фото

Ключевым для меня является поднятие тяжестей. После менопаузы гири помогли мне выглядеть моложе и оставаться сильной,

– признается она.

Кроме этого, Ливи также проходит от 10 000 до 13 000 шагов в день и придерживаюсь растительной диеты, которая включает много зелени. Она пьет три литра воды каждый день и всегда использую натуральные продукты для ухода за лицом.

Я делаю собственный уход за кожей из жожоба, ладана и других эфирных масел. Я также люблю следить за модой, хотя я не пытаюсь одеваться как подросток,

– рассказывает женщина.

Она также замечает, что основным своим секретом все же считает уверенность и счастье. Ливи убеждена, что когда люди чувствуют себя таким образом, это отражается на их красоте.