Як пройшло її відвідування тату-майстра та який малюнок вона зробила, розповідаємо далі.

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Як бабуся зробила своє перше тату

90-річна бабуся з Барселони зробила перше у своєму житті татуювання. Жінку супроводжувала її онука, яка задокументувала цей знаменний день на відео, яке потім виклала в тікток.

Моя 90-річна бабуся вперше робить татуювання,

– підписала ролик дівчина.

На відео можна побачити, як бабуся посміхається, коли вона заходить до тату-салону та розглядає можливі дизайни з каталогу. Однак зрештою вона вирішила створити власний малюнок, вибравши просте серце на зап’ясті.

Майстер швидко закінчив тату, і жінка показала свій перший малюнок на тілі. Здавалося, вона залишила студію в захваті.

Як жінка зробила тату у 90 років: дивіться відео

Люди ж у коментарях засипали жінку компліментами, особливо звертаючи увагу на те, як молодо вона виглядає.

"90? Ого", "90 років? Вона має чудовий вигляд", "90 років? Але вона має більше енергії та життя, ніж я, а мені 19!", – писали користувачі.

Вони також були вражені її вибором татуювання. "Якщо у вас є вибір, зробіть те ж саме татуювання серця, яке вона зробила. Безсумнівно, це буде ваше найкраще татуювання”, – написала одна людина. Онучка ж додала, що також повторила це тату, аби мати пам'ять про бабусю все життя.