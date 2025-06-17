Стильні аксесуари на літо, які носять модні дівчата: найкрасивіші варіанти

Трендовими стають та речі, актуальність яких є зрозумілою та логічною, оскільки вони вдало пасують до будь-яких образів. Певні аксесуари здатні стати родзинкою аутфітів, тому радимо звернути на них увагу в літню пору.

Ми часто черпаємо натхнення з образів модних інфлюенсерів, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Своїм прикладом вони демонструють нам, як можна цікаво виглядати завдяки базовим речам та певним аксесуарам, які ідеально доповнюють ці аутфіти.

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Овальні аксесуари

Сонцезахисні овальні окуляри є найулюбленішими в списку модниць. Причиною популярності є бренд Miu Miu, оскільки саме їхній аксесуар став культовим. Обирайте для себе на літо темні сонячні, кольорові чи прозорі лінзи. Плюсом є те, що такі окуляри пасують до будь-якого стилю.

Об’ємні браслети

До наймодніших аксесуарів цього літа належать масивні прикраси – сережки, кулони чи браслети, які так часто обирають для себе модниці цього літа. Вони можуть бути позолочені, сріблясті чи барвисті. Можна носити їх на біцепсах, кілька, або поєднувати кілька прикрас одночасно.

Краватка

Цього літа краватка стає дуже популярною й має всі шанси перегнати шовкову хустину за кількістю способів використання в аутфітах. Модниці носять краватку як ремінь, брелок, браслет, чи за основним призначенням – на шиї.

Високі чоботи

Модниці цього літа не хочуть відпускати чоботи зі свого гардероба, тому одягають їх навіть в теплу пору. Можна обирати для себе взуття на підборах, приміряючи до сукні, або ж довершувати джинсові шорти чоботами в ковбойському стилі.

До слова, цього літа в моді кілька речей, які варті уваги кожної модниці. Що придбати в червні, щоб стильно виглядати – читайте в нашому матеріалі.