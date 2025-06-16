Складати літні образи зовсім не складно, але коли доведеться підбирати щось в офіс, то вибір речей може бути дещо складнішим, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.
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Для багатьох офісів короткі шорти й топи не зовсім підходять, тому треба обирати відповідні речі. Дизайнер зібрав речі, які будуть доречними для роботи в теплий сезон.
Універсальна сукня
Літня сукня-сорочка з льону чи бавовну ідеально підійде на літню пору. Таке плаття не виглядає надто строго й гарно поєднується з взуттям на коротких підборах. У красивій сукні можна прийти не лише в офіс, але й ввечері.
Андре Тан назвав образи в офіс / Фото з інстаграму дизайнера
Лляний костюм
Костюм з льону є ідеальним рішенням на літо. Він має чудовий елегантний вигляд з різним взуттям. Окрім того, жилетку і штани можна поєднувати з іншими елементами гардероба.
Найкращі речі в офіс / Фото з інстаграму дизайнера
Шорти-бермуди
Замість штанів одягайте влітку шорти-бермуди. Поєднуйте їх в офіс з бавовняною сорочкою. Гарно виглядає верх в нейтральних кольорах.
Андре Тан назвав образи в офіс / Фото з інстаграму дизайнера
Класичні штани та жилет
Щоб виглядати стильно та зібрано, широкі штани палаццо варто стилізувати з жилеткою. Поєднувати ці речі можна з сандалями, балетками та босоніжками.
Найкращі речі в офіс / Фото з інстаграму дизайнера
Прозора сорочка та базовий топ
Одягніть щільну базову майку, а зверху додайте напівпрозору сорочку. Блузи з прозорого матеріалу чи шовку мають дуже красивий вигляд, тому дизайнер радить робити на них ставку.
Андре Тан назвав образи в офіс / Фото з інстаграму дизайнера
До речі, Андре Тан виділив аксесуари, які будуть модними влітку 2025. Більше про трендові аксесуари на літню пору читайте в нашому матеріалі.