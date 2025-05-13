Дизайнер розповів про аксесуари, які будуть модними цього сезону, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.
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Крім декоративної функції, аксесуари мають ще одну важливу роль – розставляти правильні акценти в образі. Саме аксесуари допомагають створити цілісний аутфіт. Для тих, хто губиться в різномаїтті, радимо переглянути найкрасивіші варіанти.
Браслети вище ліктя
Цього літа браслети піднімаються на вищий рівень. Прикраси на передпліччі привернуть увагу й стануть головним акцентом образу. Браслет чудово підійде до топу без рукавів.
Найкращі аксесуари на літо 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана
Акцентні чокери
Чокери знову в моді, але вже такі, щоб бути в центрі уваги. Тепер прикраси на шиї повинні бути помітними. Обирайте масивний металевий чи шкіряний чокер.
Найкращі аксесуари на літо 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана
Морський стиль
Доповнюйте невагоме літнє вбрання прикрасами в морському стилі. Це можуть бути мушлі чи перлини не лише у вигляді прикрас, але навіть й топів.
Найкращі аксесуари на літо 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана
Перлинні буси
У 2025 році перлини голосно заявляють про себе. У моді масивні кольє з гігантських бусин, незвичні форми, асиметрія та багатошаровість.
Найкращі аксесуари на літо 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана
Об’ємні браслети
Не здаватимуть цього року позицій об’ємні металеві прикраси. Браслет можна носити соло чи поєднувати з іншими прикрасами. Носити такі браслети можна поверх водолазок чи боді.
Найкращі аксесуари на літо 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана
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