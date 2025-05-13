Дизайнер рассказал об аксессуарах, которые будут модными в этом сезоне, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

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Кроме декоративной функции, аксессуары имеют еще одну важную роль – расставлять правильные акценты в образе. Именно аксессуары помогают создать целостный аутфит. Для тех, кто теряется в разнообразии, советуем просмотреть самые красивые варианты.

Браслеты выше локтя

Этим летом браслеты поднимаются на более высокий уровень. Украшения на предплечье привлекут внимание и станут главным акцентом образа. Браслет прекрасно подойдет к топу без рукавов.



Лучшие аксессуары на лето 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Акцентные чокеры

Чокеры снова в моде, но уже такие, чтобы быть в центре внимания. Теперь украшения на шее должны быть заметными. Выбирайте массивный металлический или кожаный чокер.



Лучшие аксессуары на лето 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Морской стиль

Дополняйте невесомый летний наряд украшениями в морском стиле. Это могут быть ракушки или жемчужины не только в виде украшений, но даже и топов.



Лучшие аксессуары на лето 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Жемчужные бусы

В 2025 году жемчуг громко заявляет о себе. В моде массивные колье из гигантских бусин, необычные формы, асимметрия и многослойность.



Лучшие аксессуары на лето 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Объемные браслеты

Не будут сдавать в этом году позиций объемные металлические украшения. Браслет можно носить соло или сочетать с другими украшениями. Носить такие браслеты можно поверх водолазок или боди.



Лучшие аксессуары на лето 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Кстати, Андре Тан рассказал о трендовых платьях на выпускной вечер. Что советует одеть дизайнер – читайте в нашем материале.