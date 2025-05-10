По словам дизайнера, в этом году основное преимущество на формах, текстурах и ярком стиле, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера. Эти вещи стоит принять во внимание, поскольку они уже начинают набирать обороты.

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Цветочный принт

Летний гардероб не обходится без цветочного принта, поэтому в этом году снова добавляйте его в свои образы. Андре Тан отмечает, что в этом году в моде садовые цветы, а не тропическая флора. Самыми красивыми выглядят платья в цветочный принт.

Асимметрия

Крой, вырезы, рукава с асимметричными элементами придадут образу еще большей изысканности. Делайте ставку на минималистичный цвет, чтобы красиво выглядеть.

Будуарный стиль

Бельевой стиль уже не первый сезон является модным. Невероятно выглядят платья-комбинации, полупрозрачные ткани, тонкие бретели или элементы с кружевом.

Минимализм

Выбирайте для себя бежевые базовые костюмы или голубые джинсы, которые сочетаете с изящной блузой или рубашкой. Должно быть минимум декора и качественные материалы.

Эстетика 70-х

Дизайнер советует выбирать для себя свободные силуэты, этнические элементы, бахрому или интересный деним. Также делайте ставку на бохо-шик, опираясь на легкие ткани, цветочные узоры и замшу.

Кстати, Андре Тан рассказал о трендовые платья на выпускной вечер. Что советует одеть дизайнер – читайте в нашем материале.