Дизайнер часто рассказывает о нарядах, сумки и аксессуары, актуальные цвета и сезонное сочетание этих вещей, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

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Для того, чтобы собрать образы в красивых цветах, рекомендуем посмотреть, что именно будет в моде в этом году.

Butter Yellow

Этот оттенок является одним из самых теплых на летний период. Прекрасно работает в монохромных образах или как акцент. В этом цвете можно выбирать платье, шопер или свитшот. Желтый прекрасно подходит к загорелой коже.



Трендовые цвета лета 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Powder Pink

Выбирайте в розовом платье-комбинацию, шелковую рубашку или красивый костюм. Именно этот оттенок придаст образам неописуемой нежности.



Трендовые цвета лета 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Pistashio

В фисташковом можете выбирать рубашку, топ, блейзер или даже кроссовки. Комбинируйте с белым или шоколадным оттенком, чтобы получить идеальный аутфит.



Трендовые цвета лета 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Baby blue

Цвет имеет невероятный вид. Андре Тан советует выбирать в голубом платье, джинсы и блузы.



Трендовые цвета лета 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Mocha Mousse

Такой шоколадный оттенок совсем не перегружает. Цвет прекрасно работает в дневном и вечернем образе. Выбирайте для себя льняные брюки, топы с открытыми плечами или кожаные сумки.



Трендовые цвета лета 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Кстати, Андре Тан рассказал о трендовые платья на выпускной вечер. Что советует одеть дизайнер – читайте в нашем материале.