Андре Тан активно веде свій блог про моду й розповідає про актуальні позиції вбрання, взуття чи аксесуарів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера. Окрім того, дизайнер навіть застерігає від певних антитрендових речей, яких варто позбутися у своєму гардеробі.

Читайте також Андре Тан розповів, що буде модним цього літа: зібрано найстильніші тренди

Вже зовсім скоро розпочнеться сезон випускних вечорів, тож Андре Тан залюбки зібрав ідеї стильних образів для цього особливого дня.

Асиметрична сукня

Гра з формами одразу привертає увагу. Тому певний нерівний поділ, одне оголене плече чи зміщені акценти зараз на піку. За словами дизайнера, асиметрія робить образ живим, свіжим та вносить певну динаміку.



Найкрасивіші речі на випускний 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Прозорі плечі

Трендом №1 цього року є прозорі плечі. Легкий шифон, органза чи вставки з сітки виглядають дуже ніжно й зовсім не банально. Радимо обирати для себе простий крій та мінімальну кількість прикрас, щоб мати стильний та святковий вигляд.



Найкрасивіші речі на випускний 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Штанний костюм + топ

Дехто хоче виглядати на випуский дещо незвично, тому обирає для себе костюм замість сукні. Андре Тан вважає цей варіант досить доречним й пропонує робити ставку на світлі тони.



Найкрасивіші речі на випускний 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Квіти 3D

Цього року об’ємні квіти є ще одним великим трендом. Обирайте плаття з аплікацією чи маленькими вишивками. Такі сукні виглядають святково й незвично.



Найкрасивіші речі на випускний 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Металік у деталях

Довершуйте свої випускні образи бронзою, металіком чи сріблом. Це можуть бути сріблясті босоніжки, золотистий клатч чи металеві сережки. Якщо додати лагідний макіяж очей, то образ виглядатиме святково, але без ефекту "ялинки".



Найкрасивіші речі на випускний 2025 / Фото з інстаграму Андре Тана

Щоб не помилитися у виборі відтінку сукні чи костюма, у нашому матеріалі ми розповіли, які кольори вже більше не в моді цього року.