Андре Тан має широку аудиторію, тож залюбки ділиться модними новинками зі своїми підписниками, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера.
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Він працює в модній індустрії понад 20 років, тож добре розбирається у трендах й радо розповідає про це своїм прихильникам. Дизайнер зібрав кілька основних позицій, які будуть в моді в літню пору.
Бохо-стиль
Додайте до своїх образів літнього вайбу, свободи рухів й трохи романтики. Обирайте для себе сукні з вишивкою, вільні силуети, топи на зав’язках, бахрому й легкі накидки. Дизайнер радить міксувати натуральні тканини, етно-принти й прикраси.
Андре Тан назвав тренди літа / Фото з інстаграму дизайнера
Широкий штанний костюм
У 2025 році широкий штанний костюм вважається одним з найстильніших трендів літа. У ньому кожна дівчина буде почувати себе максимально вільно, при цьому почуватиме себе як з обкладинки. Широкі штани та жилетка – ідеальний варіант для офісу чи зустрічі з подругами.
Андре Тан назвав тренди літа / Фото з інстаграму дизайнера
Біла сорочка
Щоб образ не виглядав нудним, обирайте моделі з асиметрією, об’ємними рукавами та цікавими ґудзиками.
Андре Тан назвав тренди літа / Фото з інстаграму дизайнера
Ніжно-рожеві відтінки
Такий відтінок виглядає делікатно, освіжає й додає легкого шику. Обирайте для себе сукню, топ, сумку чи навіть хустину.
Андре Тан назвав тренди літа / Фото з інстаграму дизайнера
Ретро-аксесуари
Андре Тан рекомендує звернути увагу на окуляри в стилі 70-х років, плетені сумки, об’ємні сережки та капелюхи.
Андре Тан назвав тренди літа / Фото з інстаграму дизайнера
До речі, в моду повертається сукня, яку колись носили наші мами та бабусі. Що це за плаття читайте в нашому матеріалі.