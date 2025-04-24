Андре Тан имеет широкую аудиторию, поэтому охотно делится модными новинками со своими подписчиками, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера.

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Он работает в модной индустрии более 20 лет, поэтому хорошо разбирается в трендах и с радостью рассказывает об этом своим поклонникам. Дизайнер собрал несколько основных позиций, которые будут в моде в летнее время.

Бохо-стиль

Добавьте в свои образы летнего вайба, свободы движений и немного романтики. Выбирайте для себя платья с вышивкой, свободные силуэты, топы на завязках, бахрому и легкие накидки. Дизайнер советует миксовать натуральные ткани, этно-принты и украшения.



Андре Тан назвал тренды лета / Фото из инстаграма дизайнера

Широкий брючный костюм

В 2025 году широкий брючный костюм считается одним из самых стильных трендов лета. В нем каждая девушка будет чувствовать себя максимально свободно, при этом будет чувствовать себя как с обложки. Широкие брюки и жилетка – идеальный вариант для офиса или встречи с подругами.



Андре Тан назвал тренды лета / Фото из инстаграма дизайнера

Белая рубашка

Чтобы образ не выглядел скучным, выбирайте модели с асимметрией, объемными рукавами и интересными пуговицами.



Андре Тан назвал тренды лета / Фото из инстаграма дизайнера

Нежно-розовые оттенки

Такой оттенок выглядит деликатно, освежает и добавляет легкого шика. Выбирайте для себя платье, топ, сумку или даже платок.



Андре Тан назвал тренды лета / Фото из инстаграма дизайнера

Ретро-аксессуары

Андре Тан рекомендует обратить внимание на очки в стиле 70-х годов, плетеные сумки, объемные серьги и шляпы.



Андре Тан назвал тренды лета / Фото из инстаграма дизайнера

Кстати, в моду возвращается платье, которое когда-то носили наши мамы и бабушки. Что это за платье читайте в нашем материале.