Гайд готовыми образами от Андре Тана позволит найти что-то каждой девушке для себя, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера.

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За профилем одного из самых выдающихся мужчин в украинской модной индустрии следит почти 500 тысяч подписчиков, поэтому свой инстаграм Андре Тан использует для того, чтобы делиться модными советами. Для тех, кто ищет для себя красивый наряд на теплое время, советуем присмотреться к подборке уже готовых образов.

Total denim

Дизайнер отмечает, что в монохромном денимовом образе можно легко и просто выглядеть стильно. Выбирайте для себя джинсы и рубашку из денима в любом оттенке. А еще Андре Тан советует присмотреться к джинсовым платьям и юбкам, которые имеют стильный и интересный вид.



Красивые образы на весну пору / Фото из инстаграма Андре Тана

Мини-юбка + сапоги + топ + жакет

Это беспроигрышный вариант, который поможет подчеркнуть женственность и уверенность. Собрать такой аутфит достаточно просто, а выглядит он красиво и игриво.



Эффектные образы на весну пору / Фото из инстаграма Андре Тана

Брючный костюм

Дизайнер советует делать ставку на светлые оттенки или чисто белый цвет, благодаря которому ваш образ будет выглядеть дорого и свежо.



Красивые образы на весну пору / Фото из инстаграма Андре Тана

Джинсы + приталенный жакет + топ

Такой образ выглядит практично и стильно, впрочем вместо джинсов можно примерить юбку, брюки или даже платье. Важно только, чтобы силуэт оставался сбалансированным. Жакет дизайнер советует выбирать такой, который будет подчеркивать талию.



Безупречные образы на весну пору / Фото из инстаграма Андре Тана

Юбка макси + бомбер + ботильоны

Такое сочетание точно не оставит вас незамеченными. Андре Тан отметил, что это смелое сочетание спортивного и классического стиля. Легкая юбка добавляет необходимой динамики, бомбер создает непринужденный контраст, а ботильоны добавляют нотку элегантности.



Красивые образы на весну пору / Фото из инстаграма Андре Тана

Эти весенние практические идеи образов являются простыми, стильными и удобными, поэтому точно понравятся многим девушкам.